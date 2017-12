Tratament cu ozon medical

Timp de trei zile, municipiul Constanţa a fost gazda „Simpozionului ştiinţific de medicină preventivă funcţională şi anti-aging”. Evenimentul, organizat de Departamentul de Cercetare ªtiinţifică a Centrului Medical Iowemed Constanţa în colaborare cu Colegiul Medicilor Constanţa, a avut ca invitaţi medici din Italia şi Franţa, scopul simpozionului fiind acela de a promova noutăţile apărute în domeniul medicinei. În cadrul ultimei zile a acţiunii - care s-a desfăşurat în perioada 22-24 mai - medicul italian Roberto Cardelli, specialist în chirurgia ortopedică, a efectuat, în premieră naţională, un tratament pe bază de infiltraţii cu ozon medical unui pacient cu hernie de disc. „Ozonul medical este un medicament nou care poate fi folosit pentru o gamă largă de afecţiuni, cum ar fi hernia de disc şi bolile cardiovasculare. Tratamentul nu are contraindicaţii. În cazul pacientului de astăzi, am injectat ozon medical în coloana vertebrală lombară. Acesta oxigenează sîngele, reparînd la nivel celular. Bolnavul va trebui să facă aceste injecţii de două ori pe săptămînă, timp de o lună”, a declarat dr. Cardelli. Tratamentul pe bază de infiltraţii cu ozon medical este una dintre cele mai noi tehnici medicale. Procedura este minim invazivă şi poate fi folosită şi în medicina estetică. Tratamentul cu ozon este deja practicat de clinicile europene, iar în judeţul Constanţa, infiltraţiile sînt efectuate doar la Centrul Medical Iowemed. „Noi practicăm tratamentul cu ozon de aproximativ un an. Facem infiltraţii articulare, subcutanate şi aplicaţii locale în afecţiuni dermatologice. Folosim ozonul şi în medicina estetică, în tratamentul împotriva celulitei. Această metodă este mult mai sigură şi mai ieftină. Un singur tratament costă între 30 şi 100 de lei. Pentru a obţine rezultate, acesta trebuie repetat de 3-10 ori, în funcţie de afecţiunea de care suferă pacientul”, a afirmat directorul general al Centrului Medical Iowemed, dr. Ionica Ciortan.