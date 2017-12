Un tratament experimental ce vizează celulele hepatice s-a dovedit foarte eficient împotriva hepatitei C, în cazul cimpanzeilor, determinându-i pe oamenii de ştiinţă să afirme că au descoperit o posibilă metodă de tratare a acestei infecţii cronice şi în cazul oamenilor. Noul medicament provoacă o scădere masivă a încărcăturii virale din sângele animalelor testate, iar acest efect se menţine mai multe luni după încetarea tratamentului. Cercetătorii Fundaţiei pentru Cercetare Biomedicală din San Antonio testează această metodă de tratament într-un test clinic de fază 1, pe un mic număr de voluntari cu o bună stare de sănătate, cu scopul de a evalua eficacitatea ei. Este vorba de primul medicament de acest tip care va fi testat pe oameni.

Medicamentul SPC3649 a fost conceput de firma biofarmaceutică daneză Santaris Pharma A/S. Medicamentul se bazează pe un acid nucleic numit acid nucleic blocat, care captează o mică moleculă de acid ribonucleic din ficat, necesar virusului vinovat de declanşarea hepatitei C pentru a se multiplica. Medicamentul s-a dovedit a fi o barieră eficientă în faţa virusului, a cărui rezistenţă este o problemă majoră pentru terapiile care ţintesc în mod direct acest agent patogen. Rezultatele studiului i-au făcut pe specialişti să spere că acest nou concept de terapie ar putea fi eficient şi în cazul altor maladii, precum infecţiile provocate de virusul HIV, cancer sau diverse afecţiuni inflamatorii.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pe plan mondial, 170 de milioane de persoane sunt infectate cu virusul hepatitei C, care se transmite prin sânge şi evoluează în timp către ciroză şi cancer hepatic. Atât în SUA, cât şi în Europa, aproximativ 4% din populaţia adultă suferă de forma cronică a maladiei cauzate de acest virus. Agenţia americană pentru medicamente a autorizat până în prezent doar două tratamente împotriva hepatitei C: interferonul, o proteină ce dopează sistemul imunitar şi Ribavirin, un medicament antiviral şi anticancer. Însă, aceste două medicamente luate împreună sunt foarte toxice şi trebuie administrate timp de 48 de săptămâni. În plus, sunt eficiente în mai puţin de 50% din totalul cazurilor. Cercetătorii consideră că un cocktail din cele trei medicamente va fi necesar în viitor pentru a împiedica virusul să devină rezistent la tratament. Noul medicament ar putea chiar să înlocuiască interferonul din viitoarele cocktail-uri de medicamente. Acesta nu a avut niciun efect toxic în timpul testelor efectuate pe animale şi în testul clinic din faza 1, acest detaliu fiind crucial în cazul operaţiilor de transplant de organe.