Tratament insuficient pentru hemofilici

Tratamentul cu factor de coagulare IX pentru bolnavii de hemofilie este în continuare insuficient deși bugetul a fost mărit, a declarat, vineri, la Institutul Clinic Fundeni, președintele Asociației Naționale a Hemofilicilor din România, Nicolae Oniga. "În continuare bugetul pentru hemofilici, cu toată creșterea făcută, este sub-bugetat, este în continuare un consum de 1,6 unități internaționale de factor de coagulare per capita, ceea ce înseamnă jumătate din minimul recomandat pe plan mondial. În continuare nu există suficient factor. Tratamentul este în continuare insuficient", a spus Oniga. Potrivit acestuia, pacienții hemofilici care nu au tratament cu factor de coagulare ajung să aibă probleme ortopedice, iar unii dintre aceștia chiar pot deceda. "Cel care nu are tratamentul suficient ajunge în continuare la probleme ortopedice, ceea ce înseamnă acele sechele hemoragice, adică distrugerea articulațiilor. Orice hemoragie care nu este oprită duce în timp la degradare și pacienții ajung cu fel de fel de probleme ortopedice. În unele cazuri, când hemoragia este intracraniană sau abdominală, pacienții pot deceda fără tratament suficient", a spus Nicolae Oniga. Ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a afirmat că există, de aproximativ un an, tratament profilactic pentru pacienții hemofilici "care au nevoie". "Ceea ce vă pot asigura eu în momentul de față este că noi am asigurat și CNAS în mod continuu, pentru toate necesitățile pe care le-au avut. Încercăm să îmbunătățim tot ceea ce nu este în momentul de față funcțional", a spus Bănicioiu.