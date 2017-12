Tratament mai scurt pentru bolnavii de hepatită C

Specialiştii unei companii de medicamente au anunţat aprobarea, de către reprezentanţii Comisiei Europene (CE), scurtării perioadei de tratament a bolnavilor de hepatită C, de la şase luni la circa 16 săptămîni. Medicii spun că acest tip de tratament este pentru pacienţii infectaţi cu virusul hepatitic C genotip 2 sau 3, care au încărcătură virală scăzută înainte de începerea tratamentului şi care au înregistrat un răspuns virusologic rapid, prin valori nedetectabile ale încărcăturii virale după primele patru săptămîni de tratament. Durata redusă a tratamentului le oferă pacienţilor beneficii terapeutice complete, dar şi reducerea expunerii suplimentare nedorite la medicament. Pînă în prezent, toţi pacienţii infectaţi cu genotipul 2 sau 3 al virusului hepatitic C primeau tratament timp de 24 de săptămîni, indiferent de nivelul încărcăturii virale sau de răspunsul la terapie. Specialiştii mai spun că această aprobare europeană reprezintă un nou concept de tratament al hepatitei virale C, numit “terapie în funcţie de răspuns”, care îşi propune să adapteze regimurile terapeutice la cît de bine răspund pacienţii la tratament. Hepatita virală C rămîne principala cauză a îmbolnăvirilor de ciroză, cancer hepatic şi insuficienţă hepatică, în ciuda faptului că mulţi pacienţi pot fi vindecaţi.