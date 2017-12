Tratamente naturiste care vindecă alergiile

Strănutul este una din cele mai întâlnite manifestări dacă suferiţi de o alergie. Acesta poate fi tratat cu ajutorul medicinei naturiste, specialiştii în terapiile ce utilizează plantele recomandând ceaiurile fierbinţi din trifoi roşu sau urzică datorită capacităţii lor de a alina simptomele alergiei, uşurând respiraţia şi reducând inflamaţiile. Usturoiul, datorită proprietăţilor antibacteriene, este benefic în vindecarea curgerii cronice a nasului, congestia şi inflamarea pielii fiind alte probleme întâlnite la alergici. Pentru acestea se recomandă ceaiurile de cimbru şi eucalipt. Este important ca înaintea folosirii acestor plante să vă testaţi să vedeţi dacă nu sunteţi alergic la aceste plante. Dieta poate fi şi ea un aspect important pentru persoanele alergice. Încercaţi să eliminaţi produsele lactate, alimentele bogate în aditivi sau alte mâncăruri care vi se pare că vă fac rău. Consumaţi doze mari de vitamina C (din citrice etc.) datorită proprietăţilor ei antihistaminice. Un tratament eficient al tuturor afecţiunilor legate de sinusuri, inclusiv alergie, se obţine cu ajutorul unui extract derivat din scoarţa stejarului alb. Acesta are rolul de a stabiliza membranele celulelor care eliberează histaminele, care sunt cele responsabile de reacţiile alergice. Gălbenelele stimulează sistemul imunitar şi refacerea ţesuturilor, ajutând astfel la tratare în caz de alergie. Mineralele sunt foarte importante pentru suferinzii de alergii, dintre acestea calciul şi magneziul fiind elementele nutritive de bază pentru alergici. Ele ajută la relaxarea sistemul nervos şi luptă împotriva stresului cauzat în corp de reacţiile alergice. Vitaminele sunt şi ele importante în tratamentul alergiilor.