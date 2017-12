Travolta şi pasiunea pentru zbor

Cea mai mare pasiune a lui John Travolta este pilotajul, iar actorul a povestit care au fost cele mai memorabile zboruri ale sale, de când pilotează. Actorul american este proprietarul a patru avioane cu reacţie şi este celebru şi pentru că are o pistă de aterizare chiar în faţa casei sale din Florida. ”Cel mai frumos zbor al meu a fost probabil primul zbor singur”, a declarat el cu ocazia celei de-a 11-a ediţii anuale a premiilor Living Legends of Aviation, gală desfăşurată vineri, 17 ianuarie, la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. ”De fapt, de fiecare dată, prima oară este cel mai bine: primul meu zbor singur, primul zbor pe un avion cu reacţie”, a mai susţinut el. John Travolta avea cinci avioane - un Boeing 707 personalizat, trei avioane cu reacţie Gulfstream şi un model cu reacţie Lear -, dar a donat un avion de lux G-2 Gulfstream pentru Georgia Aviation Hall of Fame în 2012, în amintirea fiului său Jett, care a încetat din viaţă în mod tragic, în timpul unei vacanţe în Bahamas, în 2009.

John Travolta, care a primit premiul Living Legends Ambassador of Aviation în 2007, mai are un fiu, Benjamin, de 3 ani, şi o fiică, Ella, de 13 ani, alături de soţia sa, Kelly Preston.