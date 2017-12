Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Eduard Hellvig, susţine că în turism românii nu trebuie să câştige competiţia cu alţii, ci trebuie să câştige competiţia cu ei, cu mentalităţile lor, cu comportamentul lor şi cu capacitatea lor de a înţelege că se află într-un spaţiu competitiv. „Noi nu trebuie să câştigăm competiţia cu alţii, trebuie să câştigăm competiţia cu noi, cu mentalităţile noastre, cu comportamentul nostru şi cu capacitatea noastră de a înţelege că ne aflăm într-un spaţiu competitiv, într-un spaţiu european în care cine are cele mai bune servicii, cine are cele mai bune costuri, cine are cea mai bună infrastructură acela va reuşi”, a spus Hellvig. Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului a adăugat că un singur lucru contează în industria de turism, respectiv competiţia internă şi „ceea ce vrem să facem mai departe”. Potrivit demnitarului, România are potenţial pe o serie de domenii turistice de nişă, dând exemplu turismului cultural, turismului eco sau turismului medical. (A.J.)