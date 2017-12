„Trebuie să ne axăm doar pe sănătatea bugetului”

România nu poate lupta, în prezent, pe două fronturi, „însănătoşirea bugetului” şi ieşirea din recesiune, şi ar trebui să se concentreze în acest an pe primul dintre ele şi anul viitor pe cel de-al doilea, a declarat Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR). El a arătat că o revenire pe plus a creşterii economice ar putea avea loc abia spre sfârşitului anului viitor, doar dacă vor avea loc ajustările bugetare. „Anul viitor va trebui să deschidem şi un front spre ieşirea din recesiune, iar dacă lucrurile merg bine, putem să vorbim de o creştere pe plus spre sfârşitul anului”, a spus Vasilescu. Oficialul BNR a arătat că, pe lângă bătălia pentru însănătoşirea bugetului, România va trebui să ducă o luptă şi pentru atragerea investiţiilor străine directe, capitol la care este în concurenţă cu ţări precum Ungaria sau Bulgaria. Vasilescu a explicat că România trebuie să se pregătească pentru un nou ciclu economic, iar în momentul când va fi reluată creşterea, aceasta va trebui să aibă câteva baze sănătoase, iar ajustarea fiscală şi restructurarea economiei în general sunt câteva dintre ele. „Din analizele mele am ajuns la concluzia că nici economia privată nu a facut paşi spre restructurare. Disponibilizările şi reducerea de cheltuieli, cam la atât s-au rezumat restructurările”, a adăugat Vasilescu. El a adăugat că este necesară o restructurare care să cuprindă şi calitatea producţiei din România.