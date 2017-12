„Trebuie să scăpăm România de boala portocalie”

Prim vicepreşedintele PSD Constanţa, Nicuşor Constantinescu, susţine că teatrul ieftin pe care îl joacă în aceste zile Traian Băsescu şi PDL-ul, cu schimbarea premierului, nu este altceva decât o nouă diversiune. „Reprezentantul Fondului Monetar Internaţional, Jeffrey Franks, a venit la Bucureşti şi a zis că decizia de mărire a TVA-ului a dus la încasări mai mici decât atunci când era de 19%. În aceste condiţii, Guvernul trebuia să îşi dea demisia singur, nu să îl schimbe Băsescu. Asta este părerea mea. Şi în primul rând nu vorbim de schimbarea unei persoane. Este vorba despre o voinţă politică. Orice altă variantă de Guvern este mai bună decât cea actuală”, a declarat Constantinescu. În ceea ce priveşte noua structură a alianţei opoziţiei, Constantinescu este de părere că, în aceste condiţii, Băsescu nu va mai putea apela la metodele de şantaj şi corupere a parlamentarilor pentru a destabiliza opoziţia. „Am fost primul dintre liderii organizaţiilor judeţene PSD care am propus încă de acum un an această alianţă social liberală. Având în vedere că Traian Băsescu este preşedinte până în 2014 şi că este un preşedinte jucător, considerând că el nu va numi un Guvern şi un premier decât dacă va avea o majoritate pe care să nu o poată domina, aşa cum a făcut cu majoritatea PSD, PNL, PC, era necesară această alianţă înregistrată la tribunal. Ştim cu toţii că prin metodele deja cunoscute, şantaj şi coruperea parlamentarilor, Băsescu a reuşit să facă o majoritate dintr-o minoritate. Eu sper ca obiectivul comun, însănătoşirea naţională, să ne ţină uniţi în faţa ofertelor lui Băsescu”, a afirmat Constantinescu. Liderul social democrat susţine că, în prezent, nu viitorii candidaţi la alegerile locale şi parlamentare sunt cei care contează. „Important este interesul naţional. Trebuie toţi să lăsăm orgoliile la o parte şi să ne unim forţele pentru a scăpa România de boala portocalie. Nu am stabilit nimic în ceea ce priveşte candidaturile la alegerile locale. Eu nu ştiu dacă voi candida la preşedinţia CJC şi asta nu depinde nici de USL. Voi analiza şi, în funcţie de cum voi sta în sondaje, voi decide. Dacă locuitorii judeţului mă vor în continuare, voi candida. Dacă nu, nu mă voi agăţa ca disperatul de funcţie”, a spus Constantinescu.