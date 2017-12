Trecutul de rebel al lui Daniel Craig

Este considerat unul dintre cei mai sexy bărbaţi din lume, iar Daniel Craig se ridică la nivelul reputaţiei, cu noua sa mărturisire. Interpretul lui James Bond a recunoscut că în adolescenţă nu se gândea decât la sex, iar prima lui dragoste nu a fost deloc romantică. ”Vrei acea imagine drăguţă şi dulce despre primul sărut cu tipa din vecini? Tot ce vroiam să fac era să ajung la lenjeria intimă a fetei. Sărutam tipe, adică genul săruturilor furate, din câte îmi amintesc. Dar când a venit pubertatea, capul meu a explodat”, a declarat actorul britanic. Daniel Craig a mai povestit în cel mai recent număr al revistei ”Rolling Stones” că, în urmă cu mai mulţi ani, a ajutat-o pe iubita sa de atunci să fure o raţă congelată dintr-un supermarket. Daniel Craig a povestit că atunci a jucat rolul unui bărbat a cărui soţie urma să nască. De asemenea, a mărturisit că, de fiecare dată când a sustras vreun produs alimentar dintr-un magazin, nu a făcut-o decât din acele locuri care îşi puteau permite să se lipsească de produsele respective şi doar atunci când îi era foarte foame. ”Eu am fost momeala, iar ea a pus raţa congelată sub tricou, ceea ce, trebuie să spun, a fost un act de mare curaj, însă ea a făcut asta cu nonşalanţă, prefăcându-se însărcinată. Am furat doar din acele supermarketuri care îşi pot permite. Vreau să lămuresc foarte bine acest aspect. Dar, la naiba, nu aveam nimic de mâncare şi trebuia să ne hrănim cumva”, a povestit Daniel Craig.