Trei acţionari Microsoft cer demisia lui Bill Gates

Trei acţionari mari ai Microsoft cer demisia lui Bill Gates din funcţia de preşedinte, cofondatorul companiei fiind contestat de investitori importanţi pentru prima dată în istoria de 38 de ani a producătorului de software. Strategia directorului executiv Steve Ballmer, un alt veteran la Microsoft, a fost atacată continuu în ultimii ani de către acţionari, nemulţumiţi de performanţele companiei şi de stagnarea preţului acţiunilor.

Bill Gates este una dintre cele mai respectate şi influente personalităţi din industria IT, iar acţionarii cu participaţii semnificative la Microsoft nu au solicitat până acum retragerea sa. Nu există informaţii legate de intenţiile comitetului de conducere al Microsoft în ceea ce priveşte revendicările celor trei acţionari, care controlează puţin peste 5% dintre titlurile companiei. Bill Gates mai deţine circa 4,5% dintre acţiunile Microsoft şi este în continuare cel mai mare acţionar al companiei. Bill Gates avea 49% dintre acţiunile Microsoft în 1986, când a avut loc listarea la bursă. Cofondatorul companiei vinde aproximativ 80 milioane de acţiuni în fiecare an, astfel că, dacă va continua în acest ritm, va ieşi din acţionariatul Microsoft până în 2018. Cei trei acţionari sunt îngrijoraţi că prezenţa lui Gates în consiliul de administraţie al companiei împiedică adoptarea unor noi strategii şi limitează influenţa viitorului director general. Microsoft caută un înlocuitor pentru Steve Ballmer, care a anunţat în august că se va retrage în următoarele 12 luni. De altfel, cei trei investitori fac trimitere directă la prezenţa lui Bill Gates în comisia specială desemnată pentru căutarea unui nou director executiv. Totodată, sunt nemulţumiţi că puterea lui Bill Gates asupra Microsoft este disproporţionată în raport cu participaţia sa la companie, pentru că miliardarul dedică cea mai mare parte a timpului său activităţilor caritabile. Bill Gates a rămas în plan secund la Microsoft începând din anul 2000, când i-a cedat rolul de director executiv lui Steve Ballmer. În 2008, Bill Gates a încetat activitatea de zi cu zi la Microsoft, concentrându-se pe Fundaţia „Bill & Melinda Gates“. Fundaţia are resurse de 38 miliarde de dolari.

Microsoft este una dintre cele mai mari şi profitabile companii din industria IT, cu un profit net de 22 miliarde de dolari în ultimul an fiscal. Cu toate acestea, operaţiunile sale de bază, sistemul de operare Windows şi suita de software Office, sunt afectate de declinul PC-ului tradiţional odată cu răspândirea rapidă a smartphone-urilor şi tabletelor, piaţă dominată de Google, Apple şi Samsung. Ca o schimbare de strategie, Microsoft a anunţat că va reveni în cel mai mare mare târg de tehnologie organizat în SUA, CES, organizat anual la Las Vegas. Compania se retrăsese în 2012, argumentând că produsele sale nu se mai potrivesc tendinţelor. În acest an, la CES au avut pavilioane 3.282 de expozanţi pe o suprafaţă de 178.370 de metri pătraţi, evenimentul bucurându-se de 152.000 de vizitatori.