Trei ani cu suspendare pentru Constantinescu. Vezi în ce dosar

18:19:51 / 10 Iulie 2017

Hai liberare !

La cate aventuri a facut Nicusor , scrie 200-300 de carti in puscarie ... Mai da in gat si cativa rapciugosi , sacali si hiene , precum Moldoveanu , Stan , Tutuianu , Fagadau , Stroe , Dontu , Titus Livius , Sabrina Nedelcu , Corina Martin , Mariana Giju , Scupra si alte hahalere si maine-poimaine , este acasa bine merci sa-si bea taria in balcon cu nevasta ... Banii ii are la adapost , ca asa au facut toti patriotii din PSD-PNL-ALDE-PMP si trai neneaca , pana vine asteroidul ...