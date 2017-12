Trei ani cu suspendare pentru tentativă de omor

Magistraţii Tribunalului Constanţa l-au condamnat, ieri, la trei ani cu suspendare pe Valentin Gurău, de 21 ani, din comuna brăileană Cireşu, judecat în stare de libertate pentru comiterea infracţiunii de tentativă de omor. Prin aceeaşi sentinţă, Gurău este obligat să îi achite bărbatului pe care a încercat să îl omoare suma de 7.500 de lei. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel. Potrivit actului de inculpare, în seara de 12 august 2007, Gurău i-a înfipt briceagul în gît lui Ion Motoloiu, de 33 ani, din Constanţa. Anchetatorii spun că agresorul a petrecut cîteva zile la Brăila, iar la întoarcere a băut în tren cu doi amici. Din zona Gării Constanţa, tinerii s-au urcat într-un autobuz care circulă pe linia 2, pentru a ajunge la căminul din zona Poarta 6, în care locuiesc cu chirie. Înfierbîntaţi de alcool, Gurău şi amicii săi au început să cînte manele, deranjîndu-i pe călători. Unul dintre pasageri, Ion Motoloiu, le-a cerut petrecăreţilor să înceteze. „Tînărul a continuat să cînte împreună cu prietenii lui. La un moment dat, am întins mîna spre el, ca să-i atrag atenţia la ce spuneam, iar în secunda următoare, m-a tăiat la gît cu un briceag. Iniţial am simţit doar o fierbinţeală în zona în care am fost lovit, dar apoi o tînără care se afla în autobuz mi-a zis că sîngerez”, a povestit Ion Motoloiu în faţa instanţei, în momentul în care a fost audiat. În ajutorul rănitului a sărit imediat un călător care i-a legat în jurul gîtului o cămaşă ca să oprească sîngerarea, iar apoi a sunat la 112 pentru a chema o ambulanţă. Cînd a văzut ce a făcut, Gurău s-a speriat şi a coborît din autobuz la prima staţie, îndreptîndu-se spre căminul în care locuieşte. Acolo a fost găsit de lucrătorii Secţiei 5 Poliţie, care l-au reţinut pentru audieri. Agresorul a susţinut că a vrut doar să-l sperie pe bărbatul care nu îl lăsa se distreze: „Folosesc acel briceag la locul de muncă. Cînd l-am scos din buzunar am vrut doar să-l lipesc de gîtul bărbatului pentru a-l speria. El m-a lovit cu palma peste faţă şi am vrut să-l potolesc. Şoferul autobuzului a încetinit chiar în acel moment, eu m-am dezechilibrat şi, din greşeală, l-am tăiat pe omul ăla la gît. Nu a fost un gest intenţionat. Îmi pare rău pentru ce am făcut, mi-am cerut scuze şi faţă de el. Am fost uşurat cînd am văzut că nu i s-a întîmplat nimic grav”, a declarat Valentin Gurău. Ion Motoloiu a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde rana i-a fost suturată şi pansată, iar medicii i-au acordat 12 zile de îngrijiri medicale.