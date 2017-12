Trei ani cu suspendare pentru trafic cu mercur

Un gălăţean de 46 de ani, trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru trafic de substanţe toxice, a fost condamnat, vineri, de Curtea de Apel Constanţa, la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Mai mult, Vasile Lazăr are un termen de încercare de cinci ani, perioadă în care trebuie să se ţină departe de legea penală, în caz contrar el riscând să ajungă după gratii. Instanţa a respins apelul formulat de Vasile Lazăr împotriva sentinţei Tribunalului Constanţa, însă decizia nu este definitivă. Amintim că bărbatul a fost reţinut de oamenii legii pe 21 ianuarie, în timp ce încerca să-i vândă unui ofiţer sub acoperire aproximativ trei kilograme de mercur. Conform actului de inculpare, flagrantul a avut loc în apropierea unui mall din Constanţa, Vasile Lazăr fiind încătuşat imediat după ce a primit banii în schimbul sticlei în care se afla substanţa. Anchetatorii spun că suspectul cerea 2.000 de euro pentru cele trei kilograme de mercur. Cercetările au fost derulate de ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa (BCCO) şi de poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase (AESP) din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. În faţa magistraţilor, Lazăr a susţinut că nu ştia că substanţa respectivă este mercur.