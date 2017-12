Trei ani de la moartea lui Michael Jackson

Regele muzicii pop Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009, în locuinţa sa din Los Angeles, în urma unui stop cardiac. Admiratorii săi şi nu numai au ţinut să îl comemoreze în ceremonii speciale pe întreg globul. Michael Jackson este unul dintre puţinii artişti care au intrat de două ori în Rock and Roll Hall of Fame. Printre alte realizări se numără şi 13 recorduri Guinness, incluzând recordul pentru Cel mai de succes entertainer din toate timpurile, 14 premii Grammy, 26 premii American Music, 12 premii World Music, 17 single-uri numărul unu în SUA, incluzând patru ca membru al formaţiei The Jackson 5, şi vânzări de peste 800 de milioane de discuri, fiind unul dintre cei mai vânduţi artişti din istorie. Albumul „Thriller” lansat în 1982 rămâne cel mai vândut album din toate timpurile, iar materialele discografice „Off the Wall” din 1979, „Bad” din 1987, „Dangerous” din 1991 ş „HIStory” din 1995 numărându-se şi ele printre cele mai vândute albume din istorie. Michael Jackson a strâns şi a donat peste 300 de milioane de dolari prin intermediul a 39 de acţiuni de caritate şi prin intermediul propriei sale fundaţii Heal the World.