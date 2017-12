Trei ani după gratii

Tribunalul Constanţa l-a condamnat, vineri, la trei ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor pe Daniel Cristea, de 30 ani, din Constanţa. Decizia nu este definitivă. Potrivit poliţiştilor, pe 27 decembrie 2009, George Brânzea, de 34 de ani, victima agresiunii, a băut ore în şir cu Daniel Cristea, în casa unui prieten comun de pe strada Veniamin Costache, din cartierul constănţean Viile Noi. La un moment dat, cei doi s-au luat la ceartă din cauza unor neînţelegeri mai vechi. Înfierbântat de alcoolul consumat, Daniel Cristea a pus mâna pe un cuţit şi, fără să stea pe gânduri, l-a atacat fulgerător pe George Brânzea, înjunghiindu-l de patru ori. Victima spune că nu a putut face nimic pentru a se apăra, fiind luat prin surprindere de reacţia lui Cristea. „A vrut să mă taie şi la gât, dar am reuşit să mă feresc şi doar m-a înţepat puţin. Am mers acolo ca să ciocnim un pahar, de sărbători, şi am ajuns pe patul de spital”, le-a declarat George Brânzea anchetatorilor, când şi-a revenit după intervenţia chirurgicală la care a fost supus de medici pentru a-i salva viaţa. Medicii legişti au constatat că loviturile încasate de George Brânzea i-au pus acestuia viaţa în pericol. În faţa poliţiştilor, agresorul a declarat că băutura i-a întunecat mintea şi că nu a mai fost capabil să-şi controleze furia. Pe parcursul procesului, Cristea a cerut de mai multe ori să fie pus în libertate întrucât nu a vrut să îşi înjunghie tovarăşul de pahar, susţinând că el a fost cel care a sunat la 112 pentru a cere o ambulanţă, dar judecătorii nu i-au admis solicitările şi l-au menţinut după gratii.