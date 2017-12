Trei arestări în dosarul Bamburic

După lungi ore de audieri, procurorii au stabilit că cel care a apăsat pe trăgaci, anul acesta, în noaptea de 17 ianuarie, cu intenţia de a-l ucide pe omul de afaceri constănţean Liviu Bamburic, a fost gălăţeanul Dănuţ Maricel Mustaţă, de 28 de ani. Victima tentativei de omor îşi aminteşte: „Am încercat să ajung la uşa de acces în bloc pentru a mă adăposti de rafala de gloanţe. A tras cu cruzime, cu intenţia de a mă omorî. Nouă gloanţe m-au nimerit în plin. După ce m-am prăbuşit la pămînt, a încercat să mă nimerească în cap, să mă suprime”. Anchetatorii spun că asasinatul a fost comandat de doi constănţeni, Dragoş Boştină şi Nicolae Purichea, parteneri de afaceri cu Bamburic, care au apelat la o grupare interlopă din Galaţi căreia i-au cerut eliminarea omului de afaceri. Bamburic, managerul general al Clubului Two din Constanţa, susţine că s-a dorit eliminarea lui în urma unor tranzacţii cu terenuri pe care le-a făcut în zona Corbu, lîngă Năvodari, cu intenţia de a înfiinţa o staţiune turistică pe malul Mării Negre. “Boştină, cel care a comandat, prin intermediul lui Purichea, uciderea mea, era partenerul meu. Cînd l-am cunoscut, era un om simplu, care trăia de pe o zi pe alta în localitatea Vadu. Nu avea nimic, iar după ce a început să lucreze pentru mine, situaţia lui materială s-a îmbunătăţit simţitor. El ţinea legătura cu proprietarii de terenuri din Vadu şi se ocupa de cumpărarea pămînturilor. Primea un comision foarte bun. Dacă eu muream, terenurile îi rămîneau lui”, a povestit Bamburic. Omul de afaceri susţine că pe năvodăreanul Purichea îl cunoaşte de zece ani şi l-a ajutat şi pe el foarte mult. Cu toate acestea, Purichea a fost cel care a luat legătura telefonică cu liderul grupării interlope din Galaţi, Daniel Dediu Lili, de 24 de ani, care deţine o firmă de pază şi protecţie şi i-a cerut eliminarea lui Bamburic. După ce l-au urmărit mai multă vreme, pentru a-i cunoaşte obiceiurile, în noaptea de 17 ianuarie, Mustaţă, însoţit de Dediu şi Grigore Dănilă, au trecut la atac. După tentativa de omor eşuată, Mustaţă a primit zece mii de euro şi i s-au şters nişte datorii, dar aceasta nu ar fi fost suma pentru care fusese tocmit asasinul, motiv pentru care între Boştină şi gălăţeni ar fi apărut unele discuţii. După o lungă perioadă de refacere, Bamburic a revenit la Constanţa, unde, cei care îi comandaseră moartea, au venit să-l viziteze ca şi cînd nimic nu s-ar fi întîmplat. ”Devenisem mai circumspect pentru că nu ştiam cine mi-a dorit răul. În plus, obţinusem unele informaţii de la investigatorii privaţi pe care i-am angajat. Acum mi-am luat măsuri de protecţie mai serioase. Nu mă tem pentru mine, cît pentru familia mea”, a adăugat Bamburic. Seara trecută, judecătorii constănţeni au dispus arestarea preventivă a lui Dănuţ Maricel Mustaţă, pentru tentativă de omor şi a lui Daniel Dediu Lili şi Grigore Dănilă pentru complicitate la aceeaşi infracţiune. În plus, cei trei sînt acuzaţi şi de asociere în vederea comiterii de infracţiuni. Pentru Purichea, învinuit de instigare la tentativă de omor calificat, judecătorii au hotărît cercetarea lui în stare de libertate cu obligarea de a nu părăsi localitatea. În ceea ce îl priveşte pe Boştină, acesta a fost lăsat liber de procurori, el fiind anchetat pentru instigare la omor.