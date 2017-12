Trei artişti constănţeni şi „3 minute de celebritate”

Cei care apreciază provocările artistice şi vor să ia „pulsul” artei contemporane româneşti, dar şi al culturii urbane, au la dispoziţie, de acum, colecţia de DVD-uri „3 minute de celebritate”, un produs marca Modernism.ro şi A&A Records, realizat împreună cu TVR Cultural, cu sprijinul Institutului Cultural Român din Bucureşti. Box-ul cu cele trei DVD-uri îmbogăţeşte „arhiva virtuală” a pasionaţilor de artă cu 81 de filme, de câte trei minute fiecare, cu peste 120 de creativi români contemporani, în formula de interviu sau „No comment”. Printre aceştia se află şi trei tineri constănţeni. Astfel, pe primul DVD se regăseşte ceramistul Cristian Ariciu, absolvent al Colegiului Naţional de Arte Plastice „Regina Maria”, iniţiat în tainele prelucrării artistice a lutului de prof. Eusebio Spînu, pe cel de-al doilea DVD, iubitorul de artă îl va descoperi pe Gili Mocanu, iar pe cel de-al treilea, pe Alexandru Ciubotariu, care este unul dintre cei mai talentaţi creatori de bandă desenată, afirmat la concursul de BD, organizat de Alianţa Franceză din Constanţa.

O ZONĂ EXCLUSIVISTĂ Proiectul „3 minute de celebritate”- al cărui nume parafrazează celebra replică a lui Andy Warhol care spunea, în 1968, că în viitor toată lumea va avea parte de 15 minute de celebritate/ „15 minutes of fame” - face parte din seria lansată de Modernism.ro numită „Modernism Art Documentaries”. Aceasta are ca scop promovarea creativilor şi arhivarea evenimentelor artistice contemporane şi de cultură urbană din România, din zona artelor vizuale, artelor spectacolului şi interdisciplinare. Box-ul, primul din această serie, are trei volume, fiecare conţinând 26, 27 şi, respectiv, 28 de episoade. „Materialele oferă informaţii dintr-o zonă exclusivistă, emergentă, prea puţin familiară publicului român şi străin. Acest produs cultural este primul din modernism art documentaries, serie dedicată promovării şi arhivării prin filme documentare şi artă video a scenei artistice româneşti contemporane”, se arată în comunicatul Modernism.ro.

ÎN ŢARĂ ŞI PESTE HOTARE Lansarea triplului DVD a avut loc, ieri seară, la Cărtureşti Verona din Bucureşti. După lansare, produsul cultural inedit „3 minute de celebritate” va fi disponibil în reţelele de librării şi magazine specializate din ţară şi în Institutele Culturale Româneşti din 17 oraşe din lume.