Trei blocuri cu risc seismic din judeţ vor fi consolidate

Guvernul a adoptat, ieri, hotărârea pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2010 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirile de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public. Programul include 22 de clădiri aflate în diverse stadii de proiectare şi execuţie a lucrărilor de consolidare, preluate din programul pe anul 2009, care se vor finaliza în 2010 şi în perioada 2011 - 2012. Potrivit Ministerului Dezvoltării, prin consolidarea acestor clădiri se elimină pericolul public pe care îl reprezintă construcţiile încadrate în clasa I de risc seismic şi se urmăreşte reducerea globală a riscurilor de producere de pierderi de vieţi omeneşti, de rănire a oamenilor, precum şi de degradare sau distrugere a unor bunuri materiale, culturale şi artistice de mare valoare aflate atât în clădire cât şi în vecinătatea acesteia. În cele 22 de clădiri care au intrat în atenţia Ministerului Dezvoltării sunt şi trei imobile din judeţul Constanţa, dintre care două se află în Cernavodă. Imobilele din Cernavodă care vor fi reabilitate pentru reducerea riscului seismic sunt E2, scările A şi B, şi E4, scările A şi B, blocurile fiind situate pe strada Panait Cerna. Consilierul tehnic al Primăriei Cernavodă, Emil Mihalcea, a declarat că situaţia celor două imobile este gravă şi necesită de urgenţă lucrări de consolidare deoarece, la un seism mai puternic, ele pot să cadă. Mihalcea a spus că blocurile sunt construite înainte de 1989 şi au o abatere pe verticală de 75 de centimetri. „Blocurile au o înclinare mare de la axa lor din cauza faptului că sunt construite pe un teren instabil. S-au încercat diverse metode pentru a opri înclinarea, dar totul a fost în zadar”, a spus Mihalcea, care a adăugat că, pentru reabilitarea celor două blocuri, există deja un studiu de fezabilitate. Un al treilea bloc care va intra în acest program de reabilitare se află la Hârşova. „Încă din 2009 am depus o cerere de finanţare la Ministerul Dezvoltării pentru reabilitarea acestui bloc”, a declarat primarul oraşului, Tudor Nădrag. Este vorba despre blocul P1 din oraşul Hârşova, care are 60 de apartamente. Valoarea contractului de reabilitare a blocului este de 600.000 de lei, lucrările urmând să înceapă cel mai probabil în vara acestui an.