Trei capi de serie au fost eliminați la Trofeul “Telegraf”

În cele 20 de partide disputate sâmbătă și duminică, la Sala Sporturilor, în faza grupelor ediției a 24-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor, s-au înscris, din nou, foarte multe goluri, 127 - în total, 91 (în 16 partide) - în turneul principal și 36 (în 4 jocuri) - în turneul „ultra old-boys”. S-au înregistrat cinci rezultate de egalitate, iar cele mai multe goluri într-un meci, șase, le-a reușit Gigi Blacioti (FC Tomis 2012 Constanţa), secondat, cu patru goluri, de Daniel Florea (Perla Murfatlar), cei doi marcând în turneul „ultra old-boys”. În turneul principal, Ionuț Măgureanu (Victoria Techirghiol) și Adrian Foamete (Portul) au reușit câte o triplă.

Miercuri, de la ora 12.00, la Sala Sporturilor, se va desfășura tragerea la sorți a partidelor din optimile de finală ale turneului principal, fază a competiției în care s-au calificat următoarele echipe: AS Performer Constanța și ACS Oportun 2012 Mangalia (din Grupa A), Municipal-CFR Constanța, AS Cariocas Constanța și Inter Năvodari (din Grupa B), Săgeata Stejaru și Victoria Cumpăna (din Grupa C), Perla Murfatlar, Intersport-Geanina Constanța și FC Constanța (din Grupa D), Macedonia Ovidiu, Vulturii Cazino Constanța și Portul Constanța (din Grupa E), Real Constanța, FC Tomis 2012 Constanța și FC Amicii Constanța (din Grupa F). Trei capi de serie, Sian Image, Club 29 și Telegraf, au fost eliminați, surprizele nelipsind la actuala ediție a turneului.

Rezultatele înregistrate și autorii golurilor - sâmbătă, 31 ianuarie: Spada - Tomis M.-Jako 5-0 (Gigi Popa, Teo Răduinea, Dan Buzoianu-autogol, Cătălin Ologu, Dimutru Tofan), Tomis 2012 - Victoria Techirghiol 5-4 (Ionel Boghițoi 2, Mihai Comșa, Marian Ighi, Iulian Gordin / Ionuț Măgureanu 3, Aihan Omer), Telegraf - Real 1-2 (Gheorghe Mârț / Gică Butoiu, Radu Ferenți), AS Performer - Sian Image 8-3 (Dorel Zaharia 2, Adi Tănase 2, Alex Mustacă 2, Tudorel Fugaru, Marian Popa / Dima Șamata, Florin Bălan, Robertino Petculescu), Intersport-Geanina - Perla Murfatlar 2-2 (Cosmin Pașcovici 2 / Daniel Piron 2), Club 29 - Athletic 1973 3-3 (Raul Corneanu 2, Ion Barbu / Ciprian Bugeac 2, Costel Samara); duminică, 1 februarie: Perla Murfatlar - IMN-Meconst 8-3 (Daniel Florea 4, Florin Vintilă 2, Ionel Niculae, George Lică / Iulian Bărăitaru 3), CFR-Municipal - Voinţa 7-2 (Viorel Crăciun 2, Mihai Guliu 2, Gabi Stan 2, Nelu Scupra / Sandu Ilie, Tașcu Bârzu), Olimpia - Capitol '84 2-4 (Irinel Resmeriță, Cornel Neicu / Răzvan Dârmon 2, Mădălin Mihu, Taner Abdulhai), Amicii - Telegraf 2-2 (Cornel Spătaru 2 / Silviu Petre 2), CS Pompierul - Tomis 2012 2-9 (Gică Isop-autogol, Nicușor Bordeiverde / Gigi Blacioti 6, Ender Molagean 2, Dimciu Anagnoste), FC Constanța - Club 29 6-0 (Cristi Șchiopu 2, Cătălin Agafiței 2, Decebal Gheară, Liviu Ștefan), Liga Ofițerilor - Victoria Cumpăna 1-5 (Nicolae Popa / Cristi Turtoi 2, Cristi Nanciu, Emil Petre, Gheorghe Costea), Athletic 1973 - Intersport-Geanina 2-2 (Marius Văleanu, Marian Gherghescu / Cristi Arău, Marius Manea), CS Agigea - Portul 0-3 (Adrian Foamete 3), Vulturii Cazino - Store 3-1 (Cosmin Chirea, Nicolae Enciu, Adrian Smarandache / Mihai Badea), Obelisc Costineşti - Săgeata Stejaru 2-9 (Traian Crăiță, Dumitru Covrig / Enache Pilici 2, Florin Anghel 2, Mirel Condei 2, Rafael Dodu, Dimciu Anagnoste, Adam Pașata), Real - Tomis 2012 4-0 (Viorel Covrig 2, Stelian Marin, Vasile Diacu), Cariocas - Inter Năvodari 4-4 (Ioan Tuzluchi 2, Iancu Pripoi, Ciprian Bobe / Nicolae Tudorici 2, Costel Borza, Ion Gudi-autogol), Grâmâticova - Municipal-CFR 0-2 (Dumitru Horovei, Stelian Carabaș).

Turneul este organizat de cotidianul „Telegraf”, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.