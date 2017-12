După ce şi-au dat cu stângul în dreptul şi şi-au demonstrat incompetenţa în nenumărate rânduri, trei miniştri din cabinetul Boc se pregătesc să lase locul altora, peste două săptămâni, remanierea fiind programată, conform unor informaţii neoficiale, după consultările dintre Traian Băsescu şi executiv. Băsescu a criticat anumite acţiuni ale Guvernului şi a dat de înţeles că în componenţa Guvernului s-ar putea opera nişte schimbări, pe fondul acestor nemulţumiri. „Nu vă ascund că nu sunt convins nici de realitatea a ceea ce se afirmă la guvern: am închis agenţii şi am dat oamenii afară. Nu am prea văzut în statistici şomeri din sectorul bugetar. O să mă mai uit cu atenţie în zilele următoare. S-au comasat ministere, a rămas acelaşi număr de salariaţi. Ceva e în neregulă şi acolo. Voi avea o discuţie cu Guvernul săptămâna viitoare, pe articolele 86, 87 din Constituţie, o să-i invit la consultări la Cotroceni“, a spus preşedintele. Conform unor informaţii, cel puţin trei miniştri sunt ca şi pe făraşul remanierii, în acest moment. E vorba de Radu Berceanu (Transporturi), Daniel Funeriu (Educaţie) şi Mihail Dumitru (Agricultură), cărora e posibil să li se adauge şi Mihail Şeitan, ministrul Muncii.