Trei clinici modernizate la Spitalul Judeţean

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Constantinescu Nicuşor-Daniel, şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, au vizitat ieri etajele 7, 8 şi 9 din tronsonul dinspre bd-ul Tomis (tronsonul 1) al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, înainte de a semna recepţia parţială a lucrărilor de modernizare a Clinicilor de Obstetrică-ginecologie, Pediatrie şi ORL, situate pe cele trei nivele. Amintim că, la iniţiativa primarului Mazăre, în mai 2004, a fost semnat contractul iniţial de reabilitare a Spitalului, între CJC şi grupul israelian Baran, cîştigătorul licitaţiei de atribuire a lucrărilor. Reabilitarea a demarat în iunie 2004, iar CJC a aprobat, în octombrie, alocarea anuală de fonduri pentru acest program. Lucrările au decurs normal pe tronsonul 1 al Spitalului, la etajele 6 - 9 şi la Secţia de Diabet, iar în mai 2005, Curtea de Conturi a verificat devizele şi documentele din contract şi a dispus descărcarea de gestiune. În octombrie 2005 a fost inaugurată cea mai nouă secţie de diabet din ţară, care deserveşte 12.000 de pacienţi din judeţ şi a fost finalizată instalarea noii centrale termice a spitalului. Noiembrie 2005 a fost însă luna care a marcat sistarea programului. În ciuda sumelor alocate deja în bugetul pe 2005, Guvernul Portocaliu a blocat fondurile destinate reparaţiilor, iar secţiile aflate în reabilitare pe tronsonul 1 au rămas nefinalizate, unele în stadiu de execuţie de 98%! A urmat un lung şir de încercări de reluare a lucrărilor. În aprilie 2006, deputaţii PSD de Constanţa au primit aviz negativ în Parlament la interpelarea prin care cereau alocarea fondurilor necesare reluării lucrărilor. Abia în decembrie 2006, ca urmare a unui amendament la Legea bugetului pe 2007, au fost alocate fonduri pentru continuarea reabilitării. Ulterior, CJC a reluat discuţiile cu antreprenorul general pentru reluarea lucrărilor, concretizate în octombrie 2007 prin semnarea actului adiţional la contractul iniţial. Mazăre a criticat anul trecut faptul că lucrările la Spital au fost stopate pe criterii politice, după cum s-a dovedit în urma anchetelor sterile deschise de diferite instituţii ale statului, care, după doi ani, au constatat că nu există vicii în derularea contractului de execuţie.

CJC investeşte două milioane de euro anual pentru reabilitarea Spitalului

Ieri, la recepţia parţială, care, de fapt, reprezintă intrarea în circuitul medical a numeroase cabinete de consultaţii, a trei blocuri operatorii şi a multor saloane de nivel european, au participat, alături de primarul Mazăre şi preşedintele CJC, deputaţii PSD de Constanţa, prefectul Dănuţ Culeţu, numeroşi medici şi consilieri judeţeni. În cadrul vizitei la Spital, Mazăre a declarat că toate cele trei etaje date în folosinţă au fost gata în urmă cu doi ani, dar au fost închise pentru că nu s-a putut încheia documentaţia legală pentru lucrări, din cauza sistării tuturor procedurilor contractuale de către actualii guvernanţi: „În mod normal, dacă nu ar fi fost întrerupt contractul de reabilitare integrală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, pe 31 mai ar fi trebuit să fie modernizat tot Spitalul. Contractul a fost întrerupt de actuala Guvernare, noi am fost cercetaţi, contractul, sucit pe toate părţile, şi, în consecinţă, astăzi inaugurăm trei etaje pe tronsonul 1, plus cîte şase camere pe fiecare etaj în aripa opusă acestui tronson. Dacă nu vor fi din nou întrerupte lucrările, tot Spitalul va fi gata pe 31 martie 2010. Sînt doi ani de întîrziere faţă de termenul iniţial, provocată doar din răutate. Recepţia este acum încheiată şi oamenii care au nevoie de asistenţă medicală pot beneficia de serviciile din aceste clinici”. La rîndul său, promotorul programului de reabilitare a spitalului cu finanţare public-privată, preşedintele CJC, a declarat că recepţia lucrărilor a fost realizată pentru ca toate cele trei clinici să fie date în folosinţă. „Cît costă cei doi ani de întîrziere în repararea spitalului?! Cîte vieţi ar fi putut fi salvate?! Cît costă vieţile celor care ar fi putut beneficia în aceşti doi ani de servicii medicale la standarde europene?! Răspunsurile la aceste întrebări rămîn să fie stabilite de societatea civilă”, a afirmat Constantinescu. CJC participă anual la finanţarea lucrărilor de reabilitare cu o sumă de aprox. două milioane de euro. Primarul Mazăre a precizat că, la suma alocată de CJC, se adaugă şi biletele la ordin reprezentînd sumele de co-finanţare suportate în prezent de firma care execută lucrările de reabilitare. „S-a realizat un montaj financiar similar cu cel utilizat de Primăria Constanţa pentru reabilitarea drumurilor. O autoritate locală nu poate susţine singură, nicăieri în ţară, reabilitarea unui spital judeţean, pentru că nu are forţa financiară necesară. La noi, constructorul participă cu o co-finanţare de 40%, iar CJC s-a obligat să plătească aceste sume peste patru ani, cu tot cu dobîndă. Tot montajul financiar a fost stabilit de către mine, împreună cu preşedintele CJC”, a spus Mazăre.