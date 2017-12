Trei constănţeni, în lotul lărgit al Olimpiadei de Ştiinţe

Sistemul de învăţământ constănţean a demonstrat, încă o dată, că Şcoala românească este capabilă de performanţă, în ciuda loviturilor primite în ultimii ani. La Olimpiada Naţională de Ştiinţe pentru Juniori, pe primul loc s-a clasat, după soluţionarea contestaţiilor, eleva Diana Maria Catană, absolventă a clasei a VIII-a a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanţa. „Au fost doi ani de muncă asiduă, pentru că am participat şi la ediţia de anul trecut, când am reuşit să mă calific pentru lotul lărgit al României, dar nu am fost selecţionată în lotul restrâns”, a spus Diana. Festivitatea de premiere a câştigătorilor are loc astăzi, începând cu ora 10.00, în aula Universităţii „Ovidius” Constanţa. Municipiul Constanţa a găzduit cea de-a şaptea ediţie a Olimpiadei Naţionale de Ştiinţe pentru Juniori, în perioada 15 - 19 iulie, manifestarea fiind organizată de Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa. La ediţia din acest an s-au înscris 118 elevi, dintre care 113 s-au prezentat la cele două probe (practică şi teoretică) care au avut loc luni şi marţi, în incinta CNMB Constanţa. În urma acestei etape, candidaţii clasaţi pe primele 15 locuri sunt selectaţi pentru a face parte din lotul lărgit al României pentru Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori, care are loc în Iran, în decembrie 2012. Din lotul de 10 elevi care au reprezentat Constanţa la faza naţională a competiţiei, trei au fost selecţionaţi în lotul lărgit: Diana Maria Catană, Costin Dobrin şi Miruna Răduţ, toţi trei absolvenţi ai clasei a VIII-a a CNMB.

Ieri, participanţii la olimpiadă au vizitat Staţia de Epurare Constanţa Nord a SC RAJA SA Constanţa, cea mai modernă staţie de acest fel din ţară. Ei au aflat, de la specialişti, care este procesul de epurare a apei şi au văzut cum apa uzată este transformată în apă de îmbăiere la standarde europene. „A fost o vizită foarte interesantă. Am fost fascinat de faptul că în procesul de epurare se folosesc procedee fizice, chimice dar şi biologice”, a spus Adrian Covaci, elev al Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” din Iaşi.