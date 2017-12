Trei decani de la ”Ovidius”, suspendați din funcție

Trei facultăți de la Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC) sunt conduse, pentru 30 de zile, de către prodecani, întrucât decanii în funcție au fost suspendați de către rectorul prof. univ. dr. Sorin Rugină. Este vorba de Facultatea de Litere, unde atribuțiile decanului conf. univ. dr. Mihaela Miron-Fulea au fost preluate de prodecanul conf. univ. dr. Cristina Tamaș, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, unde conducerea va fi asigurată pentru o lună de prof. univ. dr. Mărioara Trandafirescu, care o va înlocui pe prof. dr. Liliana Panaitescu. Cea de-a treia facultate unde decanul a fost suspendat este cea de Farmacie, unde atribuțiile prof. univ. dr. Rodica Sârbu vor fi preluate de prodecanul prof. univ. dr. Constanța Sava.

În cele 30 de zile de suspendare, o comisie va efectua o verificare internă de ordin administrativ, în urma unor sesizări și reclamații venite din partea colegilor de catedră, dar și din cauza unor nereguli semnalate în raportul Corpului de Control al Ministerului Educației Naționale (MEN), raport pe care rectorul nu a vrut să-l dea publicității atunci când a fost cerut de ziariști, la ultima conferință de presă, pe motiv că sunt chestiuni interne. UOC nu a dat publicității oficial, de altfel, nici aceste ultime decizii de suspendare a decanilor. Faptul că doar unii ziariști au aflat măsurile rectorului a fost pus de către purtătorul de cuvânt al UOC pe seama faptului că informațiile s-ar fi scurs pe surse. Vrem să credem că rectorul prof. univ. dr. Rugină nu a uitat, într-un timp atât de scurt, propria declarație de la lansarea candidaturii sale pentru această funcție, potrivit căreia vrea corectitudine, transparenţă și în niciun caz discriminare în relația cu mass-media. Tot el spunea atunci că va încerca să schimbe pozitiv imaginea UOC. Și dacă, într-adevăr, sursele au dezvăluit unor jurnaliști deciziile care se iau în cercul restrâns al Senatului, cu ușile închise, acest fapt trebuie să constituie un semnal de alarmă pentru actualul rector. ”Decanii susțin că lucrurile nu stau așa cum sunt redate în reclamații, așa că, momentan, nu ne putem pronunța referitor la etapele viitoare”, a spus purtătorul de cuvânt al UOC, Daniel Citirigă. Am încercat să discutăm cu cei trei decani suspendați, pentru a afla care este părerea lor privind deciziile luate, însă aceștia nu au putut fi contactați.

ÎN CAZUL ÎN CARE, ÎN URMA ANCHETEI INTERNE, NEREGULILE SEMNALATE SE VOR CONFIRMA, DECANII VOR FI DEMIȘI, CONDUCEREA FIIND ASIGURATĂ DE UN DECAN INTERIMAR PÂNĂ LA ORGANIZAREA ALEGERILOR LA NIVELUL FACULTĂȚILOR.

Purtătorul de cuvânt nu a putut să spună dacă vor mai urma și alte suspendări, dar a dat asigurări că UOC a stabilit o metodologie strictă pentru organizarea examenului de admitere, pentru a nu se repeta situația de anul trecut de la Facultatea de Farmacie, care a declanșat un scandal fără precedent, soldându-se cu arestarea rectorului Tiberius Epure. ”Noi am luat toate măsurile pentru ca admiterea să se desfășoare corect. Am elaborat o metodologie care prezintă pas cu pas unde sunt depozitate subiectele, cine are acces la ele, iar subiectele se extrag cu o oră înainte de examen”, a mai spus Citirigă. El a completat că metodologia este realizată folosind un model preluat de la mai multe universități din România, inclusiv de la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București.