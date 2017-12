Trei din zece dintre români renunţă la vacanţă

Aproape trei din zece dintre românii din mediul urban renunţă la vacanţă în acest an, iar încă 16% îşi vor reduce bugetul alocat pentru concediu, potrivit unui studiu realizat de compania de cercetare 360insights. \"Alegerea de a renunţa la concediu în acest an corespunde în principal vârstnicilor, dar şi persoanelor cu nivel scăzut de venit sau fără ocupaţie (şomeri/casnice). De asemenea, cei cărora le-au fost scăzute salariile se îndreaptă spre aceeaşi opţiune\", se arată în studiul 360insights. Pe de altă parte, 36% dintre respondenţi au afirmat că nu vor reduce cheltuielile pentru vacanţă, majoritatea fiind tineri, persoane cu venituri ridicate şi cele care au în acest an venituri superioare celor din 2009. Referitor la evoluţia veniturilor în acest an comparativ cu 2009, aproape jumătate dintre persoanele din mediul urban au spus că nivelul câştigurilor a rămas constant, iar 37% dintre respondenţi au indicat că s-au confruntat cu scăderea veniturilor. \"Persoanele ale căror venituri au scăzut sunt pesimiste şi aşteaptă o revenire a câştigurilor la nivelul anterior reduceri cel mai devreme peste un an\", potrivit studiului. Respondenţii al căror venit s-a menţinut la nivelul din 2009 sunt relativ optimişti, iar o treime anticipează creşterea câştigurilor într-o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 2 ani. Sondajul a fost realizat în perioada aprilie - mai 2010 pe un eşantion de 800 de respondenţi din mediul urban, cu vârste cuprinse între 16 şi 64 de ani.