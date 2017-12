Trei femei au fost găsite în viaţă la 10 ani după dispariţie

Trei bărbaţi au fost arestaţi pentru răpire şi sechestrare de persoane, după descoprirea, luni, a trei femei date dispărute de aproximativ un deceniu şi găsite în viaţă într-o casă din Cleveland, statul american Ohio. ”Poliţia din Cleveland confirmă că există trei suspecţi arestaţi. Toţi trei sunt bărbaţi, hispanici, în vârstă de 50, 52 şi, respectiv, 54 de ani”, au anunţat forţele de ordine pe pagina de Facebook. Una dintre cele trei femei găsite, Amanda Berry, i-a spus unui salvator că bărbatul care a deţinut-o se numeşte Ariel Castro. Presa a identificat persoanele arestate ca fiind Ariel Castro şi doi fraţi ai acestuia. Poliţia a refuzat, totuşi, să confirme acest nume, subliniind că pentru moment, nicio informaţie asupra anchetei cu privire la femeile răpite, nume şi fotografii nu vor fi date publicităţii. Detalii despre condiţiile de detenţie ale celor trei tinere nu sunt cunoscute încă, dar una dintre ele a născut în captivitate, fiica ei având în prezent 6 ani şi fiind găsită alături de mamă. Un vecin a găsit-o pe una dintre femei, Amanda Berry, în timp ce aceasta striga şi încerca să iasă din casa situată într-un cartier rezidenţial din Cleveland. ”Am auzit un ţipăt, apoi am văzut această femeie parcă înnebunind şi încercând să iasă din casă”, a declarat, pentru postul ABC, Charles Ramsey, un vecin. ”M-am dus până la intrarea în casă, iar ea mi-a spus «ajutaţi-mă să ies, sunt aici de mult timp»”, a continuat el. Vecinul a încercat să deschidă uşa, dar nu a reuşit şi a spart partea de a jos a uşii cu lovituri de picior. Tânăra a ieşit târându-se pe brânci şi ducând cu ea o fetiţă, a adăugat Ramsey. ”Sunt Amanda Berry. Am fost răpită şi am fost dată dispărută timp de zece ani. Acum sunt liberă”, a spus ea, într-un apel telefonic către poliţie. Poliţia, care a sosit câteva minute mai târziu, a descoperit alte două femei.