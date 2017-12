Trei fete salvate de la înec

Clipe de coșmar trăite ieri de trei fete din Argeș, care au fost la un pas de înec, după ce s-au aventurat în apa mării deși curenții erau foarte puternici. Clipele de coșmar s-au petrecut în jurul orei 18.00, în zona Mamaia Nord. Copilele, de 12 și 13 ani, au intrat în mare cu o saltea. În scurt timp și-au dat seama că sunt trase spre larg de curenți. În momentul în care vântul le-a răsturnat salteaua și au căzut în apă, au început, disperate, să strige după ajutor. Un bărbat a intervenit imediat. „Una dintre ele a reușit să vină înot la mal, iar două au rămas în larg. Eram la terasă și am văzut agitație! Am încercat să ajung la ele, dar curenții erau puternici și apa foarte rece. Imediat m-am dus și am luat ski-jet-ul! Am intrat în apă și am apucat să o prind pe una dintre ele. Ea a încercat să o ia și pe cealaltă, a prins-o de păr, însă, când am pornit, s-a speriat, probabil, și i-a dat drumul sau a scăpat-o. În urma mea au venit niște pescari și au salvat-o pe cealaltă fetiță cu barca“, a declarat Ciprian Voicu. Cea de-a treia fată scoasă din apă nu mai respira în momentul în care a fost adusă la mal. Martorii au început manevrele de resuscitare, care au fost continuate de medicii SMURD, chemați la fața locului prin 112. În tot acest timp, mama victimei se ruga, disperată, ca fiica ei să supraviețuiască. Din fericire, fata și-a revenit și a început să respire. Ea a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.