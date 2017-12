Trei fraţi de un an, doi şi patru ani, internaţi, după ce au băut ţuică

Trei fraţi din localitatea arădeană Craiva, de un an, doi şi patru ani, au fost internaţi în spital, astăzi, după ce s-au intoxicat cu alcool, ei găsind pe stradă o sticlă cu ţuică din care au băut. Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Adrian Wiener, cei trei copii au fost aduşi cu o ambulanţă având simptome de intoxicaţie alcoolică. “Este vorba despre trei fraţi, de unu, doi şi patru ani, doi băieţei şi o fetiţă. Cel de un an a avut o intoxicaţie mai severă, dar acum toţi sunt în stare bună şi rămân sub observaţie”, a declarat Wiener. Copiii sunt din localitatea Craiva, iar mama lor a spus că au băut ţuică găsită într-o sticlă pe stradă. Conform mamei, fratele mai mare, de nouă ani, este cel care a găsit băutura şi le-a dat celor mai mici, fără ca el să bea. Când au ajuns acasă, copiii s-au simţit rău şi aveau stare de somnolenţă, astfel că mama a solicitat o ambulanţă. Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad au început o anchetă în acest caz. “Familia este una săracă, dar cu toate acestea părinţii nu sunt cunoscuţi ca având antecedente de neglijare, abuz sau acte de violenţă împotriva celor patru copii. A fost începută o anchetă pentru a se stabili dacă se impun măsuri de plasament”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituţiei, Vanina Vanci. Dacă starea copiiilor va fi bună, medicii spun că vor fi externaţi mâine sau luni.