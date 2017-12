Trei jucători din naționala Irlandei de Nord s-ar putea retrage după Euro 2016

După eliminarea de la Campionatul European din Franţa, din schema naţionalei Irlandei de Nord, câştigătoarea grupei de calificare din care a făcut parte şi România, vor ieşi anumiţi jucători, aceştia retrăgându-se din activitatea internaţională, dar şi antrenorul Michael O’Neill.

Gareth McAuley, fotbalistul echipei engleze West Bromwich Albion în vârstă de 36 de ani, cel care şi-a intorus în proprie poartă mingea la meciul cu Ţara Galilor, după care nord-irlandezii au fost eliminaţi, este aşteptat să se retragă din naţională.

Odată cu el, se vor mai retrage veteranii Aaron Hughes, cel care a adunat 102 selecţii în naţională, dar şi portarul Roy Caroll, în vârstă de 38 de ani. Mai mult, cea mai mare pierdere ar fi aceea a selecţionerului Michael O’Neill, cel care a revitalizat naţionala, reuşind calificarea la turneul final. Oficialii federaţiei susţin că acesta va pleca de la naţională în următoarele săptămâni.

"Sunt dezamăgit de modul în care s-a încheiat această campanie de la Campionatul European, dar lucruri mai rele de atât se întâmplă în viaţă. Vom merge acasă, asta e. Chiar dacă s-a încheiat în acest mod, a fost fantastică această participare, ne-am bucurat de fotbal. Sper să mai ajungem la un alt turneu final în curând", a spus McAuley.

Antrenorul Michael O'Neill este, la rândul său, foarte dezamăgit de felul în care s-a încheiat participarea Irlandei de Nord la Campionatul European: "Este devastator. Am crezut că suntem echipa mai bună, dar modul cum am pierdut este dezamăgitor. Am dat tot ce am putut. McAuley ştie că a fost una dintre acele situaţii limită, când trebuie să alegi dacă intervii sau nu la minge".