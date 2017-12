Trei jucători în probe la FC Farul

Cu doar zece zile rămase până la reluarea campionatului, FC Farul continuă să caute întăriri în vederea luptei pentru promovarea în Liga I. Astfel, ieri au sosit la Constanţa trei jucători care vor încerca să-l impresioneze pe antrenorul Ştefan Stoica. Printre aceştia se numără şi senegalezul Diouf Racine, în vârstă de 24 de ani, care poate juca atât fundaş central, cât şi mijlocaş defensiv. Liber de contract, africanul a evoluat în Portugalia, la Olhanense, în liga secundă, şi la GD Lagoa, în liga a treia, iar la începutul acestei luni a dat probe de joc la Concordia Chiajna. „Impresarul mi-a spus să vin în România, pentru că am oportunitatea de a juca. Sper să rămân la Constanţa, dar depinde de antrenor. Sunt aici pentru a ajuta echipa să promoveze în Liga I”, a spus Racine, care a făcut ieri după-amiază un prim antrenament sub comanda lui “Mourinho”. Ceilalţi doi jucători sosiţi la Constanţa, Valerian Gârlă, un mijlocaş dreapta în vârstă de 23 de ani, care a evoluat ultima oară la CSM Rm. Vîlcea, şi Emanuel Gugu, un fundaş dreapta de 27 de ani din liga a III-a, de la CS Ralbex Turcineşti, au fost prezenţi la ambele şedinţe de pregătire de ieri, Stoica urmând să decidă în câteva zile dacă-i va păstra. „Pe Gârlă îl ştiu de pe vremea cât juca titular la Universitatea Craiova. Este un jucător rapid şi puternic, dar are dezavantajul de a fi foarte scund”, a spus tehnicianul constănţean. Chiar dacă s-a declarat mulţumit de lotul pe care-l are la dispoziţie, “Mourinho” a explicat că ar mai fi nevoie de un fundaş dreapta şi unul stânga, pentru a-i dubla pe posturi pe Măţel şi Mendy. „Avem un nucleu de 14-15 jucători, cu care putem ataca promovarea în Liga I. Este posibil ca în zilele următoare să ne despărţim de câţiva jucători, pentru că sunt tineri şi este păcat să stea pe bancă sau în afara lotului. Ştiu că Eduard Stoica îşi doreşte să vină la Constanţa, dar nu putem strânge toţi jucătorii din România. În privinţa lui Ene, i-am spus să nu plece la Astra decât dacă a semnat un contract. Nu s-a întâmplat aşa şi va fi greu să mai prindă un loc în echipă dacă se întoarce la Farul, deoarece avem nişte principii, iar dorinţa lui a fost să plece de la Constanţa”, a spus antrenorul Farului. Constănţenii au stabilit ca meciul amical programat mâine, în compania formaţiei din Liga a III-a, Unirea Slobozia, va avea loc pe terenul secund al bazei sportive din strada Primăverii, de la ora 13.00.