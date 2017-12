Trei licee constănțene, printre cele mai bune 20 din ţară

20:12:24 / 25 Iulie 2014

Nu se poate!

Cum, Colegiul National Pedagogic "Constantin Bratescu" nu este in top??? Este inadmisibil, este o eroare, este inacceptabil ca acest Colegiu, condus de 8 ani de superinteligenta si superprofesionista Anamaria Ciobotaru, fost PEFTITA, sa nu se afle in fruntea liceelor constantene! Ce mai zici, coana Ciobotaru??? Ia da-ti matale demisia si lasa coada in jos cand esti plina de raie!...