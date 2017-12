Trei marinari constănţeni dau statul portughez în judecată

Peripeţiile prin care trec o parte din navigatorii români pot deveni, cu uşurinţă, scenarii pentru blockbuster-urile de la Hollywood. Unul dintre cazurile care a ţinut prima pagină a ziarelor în urmă cu un an, referitor la patru marinari constănţeni care au fost arestaţi de autorităţile portugheze pentru trafic de droguri, este pe cale să capete o nouă turnură. În februarie 2006, marinarii de pe „Luna del Mar”, sub pavilion Panama, erau reţinuţi într-un port din Portugalia, fiind acuzaţi de trafic de droguri. Printre ucrainenii, sîrbii şi croaţii de la bordul navei se aflau şi patru români, trei reparatori - Nicolai Peicu, Eduard Dinescu şi Teodor Hulea - şi un superintendent - Constantin Drăghici. „Noi am aflat de acest caz la cîteva luni după ce s-a întîmplat însă am decis să lăsăm ancheta să continue, deoarece nu avem competenţe criminalistice. În decembrie 2006, la 11 luni de la reţinere, am aflat că marinarii au fost interogaţi o singură dată, iar avocatul lor din oficiu era proaspăt absolvent al facultăţii! Am cerut rechizitoriul întocmit de procurori şi am observat că aceştia foloseau ca probe împotriva echipajului listele de inventar ale navei. De exemplu, faptul că aveau lanterne, parîme şi bărci de salvare, în opinia autorităţilor portugheze, era dovada clară că erau traficanţi. Am întocmit un nou rechizitoriu, pe care l-am tradus cu ajutorul unor specialişti din Bucureşti, în care am arătat că fiecare navă trebuie să aibă la bord anumite lucruri pentru a i se permite să iasă din port şi că obiectele din inventar sînt obligatorii pentru fiecare vas”, a declarat preşedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu. În acest fel, probele acuzării au picat, iar pe 12 aprilie 2007, echipajul a fost eliberat. Pentru că superintendentul Drăghici avea un telefon mobil şi un laptop, autorităţile portugheze au tras concluzia că el ar fi vinovat de traficul de droguri şi l-au condamnat la 8 ani de închisoare. „Practic, telefon mai avea şi comandantul navei, în vîrstă de 75 de ani, şi de pe acel aparat fuseseră făcute numeroase apeluri. Pe telefonul lui Drăghici nu era nici un apel dat sau primit. Singura lui vină, în ochii anchetatorilor, a fost aceea că avea un laptop şi, potrivit lor, ar fi putut lua legătura cu traficanţii. Laptopul nu era însă conectat la internet şi nu se putea comunica cu ajutorul lui, dar pentru că era cel mai tînăr membru din conducerea echipajului, au ales să-l condamne pe el, deşi se pare că în spatele activităţii cu droguri a navei ar fi comandantul”, a afirmat Mihălcioiu. În ceea ce-i priveşte pe ceilalţi trei colegi ai românului, aceştia sînt hotărîţi să dea în judecată statul portughez. „Am dorit să facem acest lucru încă de cînd am fost eliberaţi, dar nu am putut, deoarece Drăghici a făcut recurs la decizia prin care a fost condamnat şi se aştepta rezultatul. Acum am înţeles că a primit o decizie definitivă, prin care numărul pedepsei a scăzut de la 10 ani la 8 şi intenţionează să formuleze recurs la forurile internaţionale. Nu ne-am decis încă ce sumă să cerem despăgubire pentru că am fost închişi pe nedrept timp de un an. Deocamdată, căutăm un avocat care să ne reprezinte”, a declarat Eduard Dinescu, unul dintre cei trei marinari români care a făcut cunoştinţă cu „ospitalitatea” închisorilor portugheze.