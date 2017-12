Trei marinari români de pe „RM Pioneer”, repatriaţi

12:59:05 / 29 Decembrie 2013

nebunie

Cred ca ar trebui sa va intrebati cum poate un marinar care pleaca in voiaj sa sa informeze de situatia navei pe care pleaca si ce inseamna contractul I.T.F. azi . Este imposibil sa te interesezi de situatia navei , cat despre contract, in ultimul meu voiaj , mi sa spus clar ca I.T. F. nu mai inseamna nimic. solutia este sa evitati contractul I.T. F. daca este posibil