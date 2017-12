Trei medalii de aur, una de argint şi şapte de bronz pentru constănţeni

Cea de-a 60 - a Olimpiadă Naţională de Matematică, găzduită de Mangalia, care a beneficiat de sprijinul financiar şi logistic al autorităţilor judeţului Constanţa, a fost un real succes. Aceasta este concluzia tuturor organizatorilor, atît a administraţiei judeţului, cît şi a profesorilor de la Constanţa şi a celor veniţi de la Bucureşti şi din alte judeţe ale ţării, după premierea olimpicilor, organizată, miercuri seară, la hotel „Doina”, din staţiunea Neptun. Elevii merituoşi au aşteptat cu răbdare să-şi primească premiul din mîna ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ecaterina Andronescu, care a răspuns invitaţiei organizatorilor. Ea s-a adresat în primul rînd profesorilor, cărora le-a mulţumit pentru eforturile depuse, iar elevilor le-a spus că, după părerea sa, matematica este cea mai bună opţiune în viaţă. \"Nu se poate să avem o societate performantă fără să facem performanţă în şcoala românească. Sînt convinsă că efoturile pe care le depuneţi nu vor fi răsplătite doar în seara premierii, ci pe tot parcursul vieţii. Gazdele noastre au făcut ca olimpiada să fie un plus de bucurie pentru toţi participanţii\", a declarat ministrul. Andronescu s-a adresat şi autorităţilor constănţene: \"Vă mulţumesc distinse gazde şi vă mărturisesc că, din cîte am aflat că aţi făcut pentru olimpicii de astăzi, nu pot să vă spun decît că noi vom recidiva şi vom încerca să revenim cu olimpiadele în judeţul Constanţa\". La festivitatea de premiere au mai participat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, viceprimarul Constanţei Decebal Făgădau, inspectorul general şcolar al ISJ Constanţa, Petrică Miu, senatorul Nicolae Moga, deputatul Cristina Dumitrache, primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, directorul Direcţiei pentru Sport Constanţa, Elena Frâncu, prefectul Constanţei, Tit-Liviu Brăiloiu. Acesta şi-a exprimat dorinţa ca şi alte judeţe din ţară să adopte modelul Constanţei de organizare a olimpiadelor şi a făcut un apel la ministrul Educaţiei să ofere salariile mult aşteptate de profesori, pentru că depun un efort deosebit petru creşterea valorilor învăţămîntului românesc.

11 dintre cei 13 constănţeni participanţi la olimpiadă au fost premiaţi

Din cei 540 de elevi din toată ţara care au participat la etapa naţională a Olimpiadei de Matematică, 260 au fost premiaţi cu menţiuni şi alţi 30 au obţinut premii. Constănţenii s-au aflat pe poziţii fruntaşe, cu 11 premianţi din totalul de 13 participanţi. Ei au fost recompensaţi de Societatea de Ştiinţe Matematice din România cu trei medalii de aur, una de argint şi şapte de bronz. Cei 11 olimpici sînt: Cosmin Burtea, clasa a XII-a, Andrei Velicu şi Andrei Cocalea, clasa a XI-a, Luca Mateescu, Arif Memet şi Monica Păun, toţi clasa a X-a, Aida Delcea şi Dana Pisică, clasa a IX-a şi Mihai Popescu, clasa a VIII-a, toţi de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrîn” (CNMB) şi Vlad Coşoreanu, clasa a VII-a şi Răzvan Moise, clasa VIII-a, ambii de la Liceul Teoretic „Ovidius”. Mihai Popescu a obţinut medalia de aur. „Sînt onorat pentru că profesorul meu de matematică îmi acordă o atenţie specială în timpul orelor de curs şi îmi dă probleme, separat, pentru nivelul meu”, a spus premiantul. El a adăugat că a participat la numeroase astfel de concursuri, afîndu-se în competiţie cu colegii săi sau din alte judeţe şi, fără modestie, a spus că, de fiecare dată, a luat premiul I, acumulînd o vastă experienţă în domeniu. Dana Pisică, una dintre premiantele cu bronz la olimpiadă, se aştepta să obţină un rezultat mai bun: „Nu a fost o experienţă nouă, pentru că am mai participat pînă acum la olimpiade naţionale de matematică şi nu numai. Din păcate, anul acesta nu am avut un rezultat aşa cum m-aş fi aşteptat, însă mă bucur, pentru că am muncit mult”. Pentru Dana, matematica reprezintă „o ştiinţă exactă, singura materie care nu lasă loc de interpretări şi un mod plăcut de a-ţi petrece timpul”. Ministerul a premiat patru constănţeni, unul cu premiul I - Cosmin Burtea, unul cu premiul II - Andrei Velicu şi doi cu menţiuni - Vlad Coşoreanu şi Mihai Popescu.

Premii speciale de la CJC pentru cei mai buni matematicieni

La festivitatea de premiere, pe lîngă diplome şi medalii, olimpicii au primit şi premii în bani din partea autorităţilor constănţene. CJC a oferit Premiile pentru: cea mai ingenioasă soluţie, cel mai bun rezultat obţinut de un elev din judeţul Constanţa, cel mai bun rezultat obţinut de un elev de gimnaziu, cel mai bun rezultat obţinut de un elev de liceu (fiecare 300 lei). CJC a acordat şi Premiul pentru cel mai bun punctaj (400 lei), Premiul pentru întreaga activitate la olimpiadele naţionale de matematică, pentru elevii din judeţul Constanţa (800 lei), Premiul pentru întreaga activitate la olimpiadele internaţionale de matematică, pentru elevii de clasa a XII-a (800 lei) şi Premiul pentru cadrele didactice care au contribuit la pregătirea lotului olimpic de matematică, de la Constanţa (500 lei). Primăria Mangalia a oferit premii în bani pentru primii elevi clasaţi la fiecare categorie a concursului - 150 lei pentru Premiul I, 100 lei pentru Premiul II şi 70 lei pentru Premiul III. Administraţia locală din Mangalia a oferit ocupanţilor primelor trei locuri şi cîte o vacanţă pentru două persoane, de trei zile, la un hotel din sudul litoralului românesc, iar toţi participanţii, atît profesori, cît şi elevi, au primit carduri VIP, prin intermediul cărora vor beneficia de 10% reducere la toate unităţile de cazare şi alimentaţie din sudul litoralului, în sezonul estival 2009. După probele de baraj pentru constituirea lotului olimpic internaţional, Primăria Mangalia va acorda şi un Premiu special, de 200 lei şi un sejur de cinci zile, pentru două persoane, la hotelul Olimpic, din Jupiter, în perioada 22 - 27 iunie 2009. „Premiile pe care le-aţi primit reprezintă încununarea eforturilor depuse de voi, de părinţi şi de profesorii voştri, pe parcursul mai multor ani. Eu şi soţia mea ne dorim ca şi copiii noştri să se afle printre cei mai buni matematicieni din ţară şi să vă urmeze exemplul”, le-a spus primarul Claudiu Tusac premianţilor. Şi Primăria Cernavodă a acordat trei premii a cîte 500 lei pentru olimpici, iar Direcţia pentru Sport l-a premiat pe cel mai tînăr participant constănţean la olimpiadă, Vlad Coşoreanu.

Învăţămîntul - prioritate pentru autorităţile constănţene

Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, susţinător în permanenţă al învăţămîntului constănţean, a amintit proiectele pe care autorităţile constănţene le derulează pentru îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul rural şi creşterea procentului de promovabilitate la licee şi la facultăţi: bursele pentru elevii din mediul rural, dotarea cu calculatoare a tururor şcolilor de la ţară şi reabilitarea unităţilor de învăţămînt din fiecare sat. „Noi, autorităţile locale judeţene, încercăm, în fiecare zi, să creăm condiţii cît mai bune pentru studiu. Facem tot ce depinde de noi, în măsura posibilităţilor financiare de care dispunem, să ajutăm procesul de învăţămînt. Acum cîţiva ani, cînd imobilele unităţilor şcolare au trecut în patrimoniul autorităţilor locale, erau voci care spuneau că se va prăbuşi sistemul de învăţămînt românesc şi nu a fost aşa. Autorităţile locale au investit în inteligenţa copiilor noştri şi am reuşit să ridicăm standardul unităţilor şcolare”.