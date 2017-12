Trei minute de coşmar pentru HCM în Polonia

Handbal Club Municipal Constanţa a fost foarte aproape, sâmbătă, de două puncte magice în Polonia, scăpând printre degete un succes meritat, pentru care muncise 57 de minute. Lipsa de concentrare din finalul meciului, precipitarea, dar şi greşelile impardonabile ale arbitrilor, au dus din extax în agonie delegaţia campioanei României. HCM a pierdut două puncte extrem de importante, care probabil ar fi propulsat-o în postura de principală favorită la locul secund în Grupa C, însă nu trebuie uitat un “amănunt“ deloc neglijabil: câţi dintre suporterii constănţeni şi chiar dintre specialişti ar fi pronosticat o victorie a elevilor lui Ion Crăciun, Eden Hairi şi Alexandru Buligan?

HCM a pierdut, dar, pe bună dreptate, evoluţia formaţiei constănţene a fost la cele mai înalte cote. HCM mai are de dus alte nouă lupte în această grupă, la finele cărora, dacă va evolua măcar cum a făcut-o în Polonia, atunci, cu siguranţă, calificarea în optimile de finală va fi una cât se poate de accesibilă. Deşi trişti după finalul de coşmar, antrenorii şi jucătorii constănţeni au avut puterea să-şi felicite adversarii. „Vreau să felicit Wisla pentru victorie. A făcut un meci foarte bun. A fost o lecţie pentru noi, pentru că un meci durează 60 de minute, nu 55 cât am jucat noi. Nu avem o senzaţie plăcută după acest meci pentru că revenim acasă fără niciun punct. Primul meci este întotdeauna greu, dar în acest caz Wisla s-a dovedit a fi o echipă mai bună“, a spus antrenorul Alexandru Buligan. „Felicit Wisla pentru că a făcut o partidă foarte bună şi a câştigat. Din păcate noi am jucat doar 55 de minute şi nu ştiu ce s-a întâmplat după ce Wisla a trecut la o apărare 4-2. Nu aveam voie să pierdem acel avantaj de patru goluri. Poate că am început să sărbătorim victoria prea devreme. Suntem trişti pentru că trebuie să ne întoarcem acasă fără niciun punct“, a fost concluzia interului Alexandru Stamate. De partea cealaltă, gazdele au recunoscut la unison că au avut foarte mult noroc în faţa unei echipe care a dovedit că nu le este cu nimic inferioară. „Nu există un erou. Toată echipa a contribuit la această victorie. Ne-am dorit foarte mult victoria, mai ales că evoluam acasă şi împotriva unei formaţii foarte bune cum este Constanţa, de un nivel similar cu al nostru. Constanţa a ştiut să profite de greşelile noastre şi a trecut în avantaj chiar şi cu trei-patru goluri. Din fericire am avut un final neaşteptat de bun. Trebuie să fie însă o lecţie pentru noi, pentru că nu vom avea mereu un astfel de noroc“, a mărturisit autorul ultimului gol al meciului, Michal Kubisztal. „Sunt foarte fericit, pentru că am avut multe probleme cu accidentările înaintea partidei şi mulţi jucători au evoluat la 50 la sută din capacitate. Este greu să joci astfel împotriva unei formaţii foarte bune cum este Constanţa. Ştiam că ne aşteaptă un meci foarte greu, văzusem meciurile Constanţei în turneul de la Kielce, când Alexandru Stamate nu a jucat. Am riscat în final cu apărarea 4-2 şi din fericire ne-a ieşit şi am câştigat“, a declarat şi antrenorul Wislei Plock, Lars Walther.

Joi, la Buzău, de la ora 20.00, în direct la Digi Sport 2, în etapa a 2-a a Grupei C a Ligii Campionilor, HCM Constanţa va întâlni pe HSV Hamburg.