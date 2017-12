Trei mirciști își vor ridica premiul oferit de NASA în Canada

Trei elevi care au primit locul I la NASA Ames Space Settlement Competition au șansa să meargă în Canada să își ridice premiul și să își prezinte proiectul în cadrul conferinței organizate cu acest prilej, după ce mai mulți oameni de afaceri s-au gândit să îi ajute cu transportul. Regional Air Services (RAS) “Aeroport Tuzla” se implică și în susținerea celor mai competitive proiecte din domeniul educației, dar și a performanțelor sportive și a celor din domeniul aviației. Pentru al doilea an consecutiv, la solicitarea celui mai tânăr pilot din România, Marina Cozma, o elevă de excepție a școlii de pilotaj de la Tuzla și a Colegiului Național ”Mircea cel Batrân” (CNMB), Regional Air Services alături de Romanian Airport Services, Greenlife și Fly Go (prin Stefano Lervolino) sprijină călătoria echipei care a câștigat premiul 1 la NASA Ames Space Settlement Competition. ”Marina ne este foarte dragă și, prin ea, am reușit să îi cunoaștem și să îi îndrăgim și pe colegii ei de echipă - copii care au câștigat foarte multe premii la foarte multe concursuri importante, nu doar cel pentru care îi ajutăm acum”, a declarat managerul RAS Tuzla, Adrian Vasilache. El a subliniat că își dorește să fie alături de astfel de tineri și pe viitor. ”Tehnologia în domeniul aeronautic evoluează cu o viteză foarte mare și avem nevoie ca noua generație să crească frumos, ca să poată gestiona cu succes această evoluție tehnologică”, a completat Vasilache. Astfel, Marina Cozma, Matei Popovici și Andreea Stanciu sunt trei dintre cei opt liceeni de la CNMB care au uimit juriul competiției NASA cu un proiect pentru o stație spațială - Oberth Space Project. La concursul la care au fost câștigători pentru a treia oară consecutiv au participat 994 de echipe din toată lumea. Matei și Marina au mai obținut și premiul 1 la International Student Art Contest 2015, premiul 1 la Salonul Național de Inventică și Creație Științifică pentru Tineret, premiul al 2-lea doi ani consecutiv la International Space Settlement Design Contest de la Kennedy Space Center din Florida, SUA, locul 1 la Settlement Design Contest, iar la finala concursului de anul trecut, care a avut loc în SUA, Marina a obținut și distincția Dick Edwards Award for Exceptional Leadership - acordată celui mai performant coordonator din echipa multinațională. Cei doi au obținut și premiul II la concursul național de fizică Hands on Universe, organizat de Facultatea de Fizică, iar la Târgul de Știință din Canada, premiul 1 a revenit echipei formate din Marina și Andreea. ”Sprijinul financiar pentru deplasarea și cheltuielile elevilor constănțeni este absolut obligatoriu susținerii și promovării unei noi generații de profesioniști. Reprezentanții RAS Tuzla sunt mândri că pot contribui la aceste performanțe și sunt deschiși oricăror alte proiecte și propuneri de bun simț, care vizează rezultatele obținute corect”, au anunțat reprezentanții RAS Tuzla.