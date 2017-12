Trei noi vedete de patrulare pe mare

Poliţia de Frontieră Română a achiziţionat de curînd trei nave, tip P-157, destinate executării misiunilor de supraveghere şi control a frontierei maritime a ţării noastre. Ieri, în dana de pasageri, a avut loc ceremonialul de acordare a pavilionului românesc celor trei vedete nou intrate în dotarea Direcţiei Poliţiei de Frontieră (DPF) Constanţa. Navele de acest tip au o lungime de 38,5 m şi sînt dotate cu trei motoare, două pentru misiunile de intervenţie generînd o putere maximă de 3.600 CP fiecare şi un propulsor cu putere de 750 CP. Viteza maximă pe care o pot atinge aceste ambarcaţiuni este de 30 de noduri şi are un consum de 105 l pe oră. Ceremonialul a început în momentul sosirii ministrului Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga. Pavilioanele tricolore şi cele trei nave au fost sfinţite de Înalt Preasfinţia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Apoi, fiecare comandant de vas a îngenunchiat, a sărutat drapelul care va flutura la bordul vedetei şI pe care l-a preluat din mîinile ministrului Blaga. "Jur să păstrez ca pe lumina ochilor pavilionul tricolor", au spus, într-un glas, toţi poliţiştii care vor sluji la bordul celor trei vedete. "Acest eveniment are loc cu o zi înainte de a începe numărătoarea inversă pînă la momentul aderării ţării noastre la UE. Reforma Poliţiei de Frontieră şi securizarea graniţelor a reprezentat un capitol important în negocierile de aderare. Neîndeplinirea la termen a acestor două condiţii ar fi atras activarea clauzei de salvgardare, care ar fi amînat aderarea cu un an", a declarat ministrul Administraţiei şi Internelor. Atenţia sporită acordată de UE evoluţiei Poliţiei de Frontieră Române se datorează faptului că, după aderare, România va cuprinde cea mai lungă frontieră terestră externă a Uniunii, de peste 2.700 km. Ministrul Blaga a mai spus că România înţelege să îşi îndeplinească obligaţiile pentru integrarea în UE, realizînd toate componentele sistemului de securizare a frontierelor. El a precizat că două din etapele Sistemului Complex de Observare la Marea Neagră (SCOMAR) au fost deja parcurse, urmînd să fie îndeplinite sau realizate alte două etape, întregul sistem costînd peste 40 milioane euro numai din fonduri Phare.

Cele trei nave intrate recent în dotarea poliţiştilor constănţeni se alătură unei alte vedete similare, tip P-157, achiziţionată cu mai mulţi ani în urmă. Ultimele trei vor fi repartizate Grupurilor de nave aparţinînd Poliţiei de Frontieră din Sulina, Constanţa şi Mangalia. Navele de patrulare vor acţiona pentru combaterea migraţiei ilegale, contrabandei, traficului de droguri, exploatării ilegale a resurselor minerale şi biologice, precum şi pentru prevenirea şi stoparea acţiunilor celor care încalcă legile interne şi internaţionale. Ambarcaţiunile au fost achiziţionate de la Ministerul Federal de Interne al Germaniei. Poliţia de Frontieră a plătit pentru cele trei vedete suma de 360.000 euro. Vasile Blaga a declarat că achiziţionarea celor trei nave ar putea fi considerată aproape o donaţie din partea Ministerului Federal de Interne din Germania: "Peste şapte-opt ani, cît este termenul garantat de funcţionare, România o să-şi permită să cumpere sau să fabrice nave noi, preţul unei asemenea nave depăşind zece milioane de euro". Suma plătită germanilor a fost suportată integral de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF). Chestor Nelu Pop, şeful Inepectoratului General a declarat că, în urmă cu cîţiva ani, nava de tip P-157, existentă în dotarea poliţiştilor români, a cîştigat un concurs de profil desfăşurat la Istanbul. Acesta a mai menţionat că nava repartizată pentru Sulina a avut deja o primă intervenţie în urmă cu cîteva zile, cînd a reuşit să salveze, la 16 mile în larg, şapte membri ai unui iaht care a ars şi s-a scufundat.