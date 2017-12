Trei pentru un loc de prezidenţiabil!

UNIFICARE Visul tuturor democrat-liberalilor este ca dreapta să se unifice sub un singur stindard, pentru a avea o şansă în faţa USL la alegerile prezidenţiale din 2014. Pentru acest deziderat, PDL a aruncat mănuşa tuturor formaţiunilor de dreapta - FC, MP, PNŢCD -, pe care le-a invitat să vină sub umbrela unei alianţe puternice. Chiar şi PNL a fost invitat la acest dans, cu toate că democrat-liberalii ştiau că este aproape imposibil ca acesta să accepte invitaţia, mai ales că formaţiunea condusă de Antonescu este într-un parteneriat cu PSD. Şi, pentru a descoperi cel mai bun candidat la prezidenţiale, conducerea PDL a lansat, mai întâi, o competiţie internă, în cadrul căreia se va stabili prezidenţiabilul. În această idee, prim-vicepreşedintele PDL Cătălin Predoiu spune că, în „proiectul de ţară” depus în cadrul competiţiei interne din PDL, viitorul preşedinte al României trebuie să fie un „preşedinte unificator”. „Un preşedinte de care are nevoie România nu poate ieşi decât din competiţie, pentru că prin competiţie autentică se asigură un lider autentic şi puternic”, a scris Predoiu în programul său politic. De altfel, fostul ministru al Justiţiei se numără, alături de primarul oraşului Arad, Gheorghe Falcă, şi consilierul PDL în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Simona Creţu, printre cei care şi-au depus candidatura pentru a deveni prezidenţiabilul democrat-liberalilor. Pe de altă parte, candidaturile celor trei au fost validate, ieri, de Comisia de etică a PDL. „Urmează campania internă şi, începând din 26 octombrie, se desfăşoară procedura de votare pe regiuni. Prima regiune va fi cea din nordul ţării”, a explicat preşedintele Comisiei, Daniel Buda. El a mai spus că până în 15 decembrie se va finaliza procedura de votare pe regiuni din interiorul PDL.

O SINGURĂ CANDIDATURĂ Pe de altă parte, fostul ministru de Finanţe Ionuţ Popescu a afirmat că nu se poate vorbi de nicio unificare a dreptei, din moment ce se anunţă trei-patru candidaţi la prezidenţiale. „Nu văd cum s-ar putea vorbi despre unificarea dreptei dacă acest demers nu va avea la bază, drept cărămidă primordială, desemnarea unui candidat unic la prezidenţiale”, a adăugat Popescu. Anterior, el susţinea: „Şi eu cred că oferta cea mai bună pe care o poate face dreapta românească în acest moment este un tandem MRU - Predoiu, superior din toate punctele de vedere unui cuplu Ponta - Antonescu!”. După cum se ştie, Popescu este un aprig contestatar al Elenei Udrea, despre care a spus că, în cazul în care ar fi ajuns preşedintele PDL, ar fi înmormântat partidul.