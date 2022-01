Trei persoane au fost trimise în judecată la Constanța pentru trafic de migranţi

Trei persoane au fost trimise în judecată pentru trafic de migranţi, fapte petrecute în perioada mai - iunie, în schimbul a mii de euro, a informat, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa.



Pe parcursul urmăririi penale, faţă de inculpaţi au fost luate măsurile arestului preventiv şi controlului judiciar.

"Probatoriul administrat în cauză până în prezent a relevat, că în perioada mai - 10 iunie, inculpatul O.A. l-a preluat pe migrantul ilegal A.M., i-a facilitat cazarea în localitatea Mircea Vodă, apoi a intermediat cu inculpatul M.A. (căruia i-a şi plătit efectiv suma de 2.000 euro, bani proveniţi de la A.M.), transportul migrantului pe teritorului României din Mircea Vodă până la vama Nădlac, în scopul trecerii ilegale a frontierei de stat a României", se arată într-un comunicat de presă transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa.



Pentru transportarea unui migrant ilegal de la Cernavodă către PTF Nădlac, şoferul unui microbuz a primit 1.000 de euro.

"Inculpatul M.A., la data de 10 iunie, în schimbul sumei de 3.000 euro, din care a primit efectiv pentru sine suma de 1.000 euro, şi pentru inculpatul O.F. suma de 1.000 euro, l-a preluat pe migrantul ilegal A.M. din localitatea Mircea Vodă, apoi l-a predat şoferului său O.F., şi a dispus acestuia să-l transporte pe teritoriul României, până la vama Nădlac. Inculpatul O.F., în schimbul sumei de 1.000 euro, bani pe care i-a primit efectiv, l-a preluat pe migrantul ilegal A.M., şi apoi a condus microbuzul în care se afla migrantul, din Cernavodă spre vama Nădlac, unde a fost prins de organele de poliţie", se mai spune în comunicat.