Trei persoane sănătoase participă săptămâna aceasta la testarea în SUA a unui vaccin împotriva Ebola

Trei persoane sănătoase vor fi injectate săptămâna aceasta cu un vaccin experimental împotriva Ebola, la Institutele Naţionale americane pentru Sănătate (NIH), după ce autorităţile americane au aprobat testarea pe oameni, în contextul extinderii epidemiei în Africa de Vest, relatează CNN. În urma unui examen accelerat efectuat de către Administraţia americană pentru Hrană şi Medicamente (FDA), cercetători au primit undă verde să înceapă ceea ce este cunoscut sub numele de test uman în siguranţă, a declarat doctorul Anthony Fauci, directorul Institutului Naţional american pentru Alergie şi Boli Infecţioase. Acest tip de vaccin împotriva Ebola va fi testat pentru prima dată pe oameni. Vaccinul experimental, dezvoltat de către compania farmaceutică GlaxoSmithKline şi NIAID va fi administrat în premieră unui număr de trei persoane sănătoase, pentru a se afla dacă acestea dezvoltă vreun efect advers. În cazul în care va fi considerat sigur, vaccinul va fi administrat unui grup redus de voluntari, cu vârste cuprinse între 18 şi 50 de ani, pentru a se vedea dacă produce un răspuns imun puternic la virus. Toţi voluntarii vor fi monitorizaţi îndeaproape în privinţa efectelor secundare. Vaccinul le va fi administrat prin injectare în muşchiul deltoid, la nivelul braţului, la început într-o doză mică, iar ulterior într-o doză mai mare, după ce va fi determinată siguranţa vaccinului. Unele dintre studiile paraclinice care se efectuează normal în cazul acestor tipuri de vaccinuri au primit derogare de la FDA în cadrul examinării accelerate, a declarat Fauci. "Vrem să ne asigurăm că înaintăm lent cu dozajul", a spus el. Vaccinul a obţinut rezultate extrem de bune în cursul testelor anterioare, efectuate pe cimpanzei, a precizat Fauci. El a notat că metoda utilizată pentru a declanşa un răspuns al sistemului imunitar faţă de Ebola nu poate provoca infectarea cu acest virus a unei persoane sănătoase. Însă "am fost păcălit în mulţii ani de experienţă pe care-i am. Nu poţi să prezici, cu adevărat, ceea ce vei descopri (la testele pe oameni)", a avertizat oficialul. Potrivit NIH, vaccinul va fi testat, de asemenea, pe voluntari sănătoşi în Marea Britanie, Gambia şi Mali, după ce vor fi finalizate detalii în acest sens cu oficiali în domeniul Sănătăţii din aceste ţări. Teste nu pot să fie efectuate, în prezent, în cele patru ţări afectate de epidemie - Guineea, Sierra Leone, Liberia şi Nigeria - din cauză că infrastructura în domeniul sănătăţii nu le suportă, a spus Fauci. Gambia şi Mali au fost selectate în baza faptului că NIH are "o relaţie veche de colaborare" cu cercetători din aceste ţări. Potrivit NIH, oficiali de la Centrele pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDCP) poartă discuţii cu oficiali în domeniul sănătăţii din Nigeria în vederea efectuării unei părţi a testelor de siguranţă în această ţară. Virusul - împotriva căruia nu există niciun vaccin omologat - s-a soldat cu peste 1.550 de morţi din cele 3.069 de cazuri înregistrate la 26 august de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), dintre care 694 în Liberia, 430 în Guineea şi 422 în Sierra Leone. În actualul ritm de contagiune, sunt necesare şase-nouă luni şi 490 de milioane de dolari (373 de milioane de euro) pentru ca epidemia să fie controlată, aceasta riscând să afecteze 20.000 de persoane, potrivit OMS.