Trei polițiști, trimiși în judecată pentru contrabandă cu țigări

Șapte persoane, între care un polițist de frontieră din Huși și doi din Republica Moldova, au fost trimise în judecată în stare de arest, fiind acuzate că au constituit un grup infracțional specializat în contrabandă cu țigări de proveniență moldovenească, provocând un prejudiciu de 659.000 de lei. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților Valentin Badiu - ofițer la Sectorul Poliției de Frontieră Huși, Ivan Musteață - șef al Sectorului Poliției de Frontieră Leova din Republica Moldova, Iurie Volceanov - ofițer al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din Republica Moldova - Sectorul Poliției de Frontieră Leova, Gheorghe Braga, Vasile Iordachi, Igor Lisnic și Veaceslav Mereuță. Astfel, Valentin Badiu este acuzat de aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup infracțional organizat în formă continuată și dare de mită în formă continuată; Ivan Musteață a fost trimis în judecată pentru inițierea/constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, complicitate la infracțiunea de intrare sau ieșire din țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României, în formă continuată, complicitate la infracțiunea de introducere în/sau scoatere din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în formă continuată, iar Iurie Volceanov, pentru inițierea/constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, dare de mită în formă continuată, complicitate la infracțiunea de intrare sau ieșire din țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României în formă continuată, complicitate la infracțiunea de introducere în/sau scoatere din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal în formă continuată.