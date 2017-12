Trei puncte de aur pentru FC Farul

REVENIRE DUPĂ PAUZĂ. După două meciuri consecutive fără gol marcat şi fără victorie, FC Farul a gustat din nou din cupa succesului, impunându-se sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 10-a a Ligii a II-a, cu 1-0, în partida cu Gloria Buzău. Obligat să-l ţină rezervă pe francezul Nicolas Vajou, incomplet refăcut, antrenorul Ioan Sdrobiş l-a pierdut chiar înainte de debutul jocului şi pe Alin Abuzătoaie, accidentat la încălzire. În aceste condiţii, gazdele nu au reuşit să preseze în prima repriză, ba chiar le-au oferit buzoienilor spaţii pentru a contraataca periculos. De fiecare dată, portarul Alexandru Răuţă s-a aflat la post, opunându-se la mingiile trimise de Smedescu, Puşcă şi Ungureanu. Goalkeeperul constănţean a scăpat fără gol şi cu ajutorul căpitanului Liviu Şefan, care a respins din faţa porţii mingea trimisă de Prodan. Farul a răbufnit după pauză, dar lovitura de cap a lui Barbu a fost respinsă miraculos de Budur, iar Paşcovici a fost blocat în careul de 6 m al oaspeţilor. În plină dominare a gazdelor, Gloria a obţinut o lovitură de pedeapsă, acordată după faultul comis de Vajou asupra lui Smedescu, în min. 65, dar Răuţă a parat şutul trimis de fostul mijlocaş al Farului, Prodan. Trei minute mai târziu, Puşcă a fost eliminat, încasând rapid două cartonaşe galbene. Lovitura de graţie i-a aparţinut lui Scărlătescu, care a marcat, în min. 71, împingând mingea în plasă, după centrarea perfectă a lui Liviu Ştefan.

LAUDE PENTRU RĂUŢĂ. La final, oficialii constănţeni s-au declarat mulţumiţi de rezultat şi l-au lăudat pe eroul meciului, portarul Alexandru Răuţă. „Am avut puţine ocazii şi am câştigat cu noroc. Aş vrea să-l remarc în primul rând pe Răuţă. I-a venit şi lui rândul, s-a achitat foarte bine de sarcini şi nu mă refer doar la penalty-ul apărat. Este un lucru îmbucurător pentru noi, mai ales că este farist, a crescut la club şi este jucător de perspectivă. În rest, în prima repriză am avut o singură ocazie, dar, după pauză ne-am descătuşat. Publicul a simţit asta, ne-a încurajat şi ne-a dat aripi”, a spus Gică Butoiu, antrenorul secund al Farului. “Până la penalty, echipa mea a fost stăpână pe teren, am închis bine jocul şi am fost mereu periculoşi, dar a venit momentul ratării loviturii de pedeapsă, care ne-a răsturnat moralul”, a explicat Mihai Ciobanu, tehnicianul oaspeţilor.

Au evoluat - FC Farul (antrenori Ioan Sdrobiş şi Gică Butoiu): Al. Răuţă - Niţescu, I. Barbu, L. Ştefan, Paşcovici - Scărlătescu, Mutulescu (46 Vajou), Buzea (43 Boboc), I. Lupu - Hurdubei (77 B. Rusu), Ad. Câmpeanu; Gloria Buzău (antrenor Mihai Ciobanu): Budur - I. Filip, Berceanu, C. Marin, Otvos - Smedescu, M. Puşcă, V. Stan (63 Zuluf), C. Ursu - D. Prodan (76 Stroe), B. Ungureanu. Marcator: Scărlătescu 71. Cartonaşe galbene: L. Ştefan, Scărlătescu, Mutulescu, Boboc / Berceanu, M. Puşcă 2. Cartonaş roşu: M. Puşcă 68. Au arbitrat: Adrian Illyeş - Daniel Demetrescu (Rm. Vîlcea) şi Ionuţ Babadac (Alexandria).

Rezultate - vineri: Ceahlăul Piatra Neamţ - CF Brăila 4-0; sâmbătă: FC Farul Constanţa - Gloria Buzău 1-0, Delta Tulcea - Steaua II Bucureşti 3-0, FC Snagov - Concordia Chiajna 2-1, FC Botoşani - Dinamo II Bucureşti 5-0, CS Otopeni - Dunărea Galaţi 1-0, Juventus Bucureşti - Astra Giurgiu 2-0; duminică: Viitorul Constanţa - Săgeata Năvodari 2-2.

Clasament Seria I

1. Ceahlăul 10 7 3 0 28- 8 24 (+9)

2. Săgeata Năvodari 10 7 1 2 18- 7 22 (+7)

3. Concordia Chiajna 10 6 3 1 17- 9 21 (+6)

4. FC Botoşani 10 5 3 2 21-10 18 (+3)

5. Viitorul Constanţa 10 4 4 2 18-17 16 (+1)

6. FC Snagov 10 5 0 5 12-20 15 (0)

7. Delta Tulcea 10 4 2 4 17-19 14 (-1)

8. FC Farul Constanţa 10 3 4 3 6- 8 13 (-2)

9. CS Otopeni 10 4 1 5 9-15 13 (-2)

10. Dunărea Galaţi 10 3 3 4 15-11 12 (-3)

11. Juventus Bucureşti 10 3 2 5 13-14 11 (-7)

12. Gloria Buzău 10 3 2 5 9-13 11 (-4)

13. Astra II Giurgiu 10 3 2 5 13-18 11 (-4)

14. Steaua II Bucureşti 10 3 1 6 9-15 10 (-2)

15. Dinamo II Bucureşti 10 3 1 6 10-20 10 (-5)

16. CF Brăila 10 0 2 8 7-18 2 (-13)