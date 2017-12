Trei puncte importante pentru FC Viitorul

Aflată în luptă pentru o nouă calificare în play-off-ul Ligii 1, FC Viitorul a obținut o victorie extrem de importantă, scor 2-1, în meciul cu Concordia Chiajna disputat luni seară, în etapa a 7-a a Ligii 1, pe arena centrală din cadrul bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” din Ovidiu. „Știam că ne așteaptă un meci dificil, împotriva unei echipe care primește greu gol. I-am analizat bine și cunoșteam atât atuurile, cât și defectele lor. Eram obligați să producem fotbal în jumătatea adversă de teren, cu o construcție și o circulație a mingii bune. În cele zece zile de pauză am lucrat bine cu atacanții, pentru că așteptam mai mult de la ei. Am mutat bine la pauză, am fost inspirat. Suntem fericiți că a venit această victorie și am obținut trei puncte importante. Victoriile îți aduc încredere, curaj și liniște”, a declarat la final managerul tehnic al constănțenilor, Gheorghe Hagi.

Partida cu ilfovenii a adus un nou debut pentru formația de pe litoral, Alexandru Stoica fiind introdus în ultimele 25 de minute, în locul lui Florinel Coman. Mijlocașul ofensiv în vârstă de 19 ani s-a descurcat bine pe partea stângă a atacului și a pasat decisiv la al doilea gol marcat de Aurelian Chițu. „Trebuia să dea gol, de aceea l-am și certat la vestiare. Trebuia să facă și mai multe în jocul fără minge, să ajute echipa în defensivă, pentru că Feussi pleca mereu de lângă el. Eram convins că o să marcheze, pentru că a avut spații, iar Iancu a pasat bine. A beneficiat de câteva ocazii și putea să înscrie, dar nu s-a descurcat bine în duelurile unu la unu. Pentru debut, cred totuși că a fost bine”, a spus Hagi.

IANCU, CERTAT DE SUPORTERI

Întors la Viitorul după experiențe nefericite la FC Steaua București și în liga secundă din Turcia, Gabi Iancu nu a reușit să revină încă la forma din urmă cu câțiva ani. „Decarul” echipei constănțene a muncit mult pentru a-și ajuta echipa, însă a greșit destule pase, astfel că a fost contestat de suporteri. Deranjat de comentariile fanilor, Hagi a intrat într-un duel verbal cu cei de la tribuna I, luându-i apărarea lui Iancu. După o mare ratare în ultimele secunde ale întâlnirii, atacantul în vârstă de 22 de ani s-a contrat cu suporterii de la tribuna a II-a, iar după ultimul fluier le-a aruncat ostentativ mingea. „Iancu a făcut diferența în repriza a doua, a venit între linii și ne-a ajutat foarte mult. Am vorbit și eu cu suporterii și le-am spus să aibă răbdare. Nu a jucat șase luni și nu poate fi cel care era în urmă cu trei ani. Încrederea și curajul pot să vină în același timp cu o formă fizică bună și cu reușite. Vreau mai multă răbdare din partea suporterilor noștri. Le mulțumesc celor care vin la stadion, chiar dacă sunt mai puțini decât în sezonul trecut, dar încă mai cred în noi”, a explicat Hagi.

Constănțenii joacă vineri, de la ora 18.00 (în direct pe Digisport 1, Dolcesport 1 și LookTV), în fieful revelației debutului de sezon, FC Botoșani, în etapa a 8-a a Ligii 1. Elevii lui Hagi pleacă în cursul după-amiezii de miercuri spre Bacău, unde vor petrece noaptea de miercuri spre joi și se vor pregăti în preziua partidei, urmând să ajungă la Botoșani abia joi seară.

