Trei puncte importante pentru SSC Farul, emoţii la accidentarea lui Kwadwo Twumasi

SSC Farul Constanţa a câştigat sâmbătă, pe teren propriu, întâlnirea cu Dacia Unirea Brăila, scor 2-0 (G. Păun 9, Momodou 60), din etapa a 18-a a Ligii a 2-a la fotbal şi a evadat de pe locurile retrogradabile după al doilea succes consecutiv obţinut acasă. Pentru jucătorii pregătiţi de Petre Grigoraş şi Marian Dinu urmează două partide în deplasare, ambele la Timişoara, miercuri, cu Ripensia, şi sâmbătă, cu ACS Poli, iar seria pozitivă a fariştilor poate continua.

Meciul de sâmbătă a început cu o ocazie uriaşă a oaspeţilor, care au efectuat deplasarea la Constanţa sâmbătă dimineaţă, Mucuţă şutând imprecis din poziţie foarte bună, singur cu portarul M. Popa. SSC Farul a deschis scorul în minutul 9, prin Georgian Păun, care a fructificat cu un şut perfect centrarea lui Al. Grigoraş, iar în repriza a doua, în minutul 60, a venit şi al doilea gol, Momodou venind perfect la întâlnirea cu mingea centrată de G. Păun, lovitura de cap fiind imparabilă. Farul a mai irosit o ocazie uriaşă în minutul 80, când G. Păun a reluat pe lângă, din faţa porţii, mingea primită de la N. Moise, atacantul constănţean preferând o pasă după ce a driblat şi portarul.

Au evoluat următoarele formaţii - SSC Farul (antrenor Petre Grigoraş): M.. Popa - Sabangeanu, Doumbia, Kwadwo Twumasi (39 Roumadi), C. Zanfir (85 R. Licu) - M. Fotescu (75 Mbaka), Tudorică, G. Păun - Al. Grigoraş (cpt.), N. Moise, Momodou; Dacia Unirea (antrenor Florentin Petre): R. Avram (cpt.) - G. Niţă, Pleşa, B. Hamza (46 Moroianu), Manu - Coteţ (77 Hîmpea), Lu - Van den Driest, Mucuţă (46 Le Metayer), Ciucureanu - Bebey.

„Am întâlnit un adversar dificil, care ne-a creat probleme. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru cum s-au comportat. Nu am ce să le reproşez băieţilor. Am venit la Brăila cu sufletul deschis, dar fără bani nu poţi face nimic”, a spus antrenorul oaspeţilor, Florentin Petre.

„A fost mult mai greu decât credeau unii. Simpla prezenţă în teren nu ne putea asigura victoria. Am avut şi şansă la ocazia lor, după care a urmat declicul şi am făcut şi spectacol pe un teren destul de greu. Consider că este o victorie absolut meritată, împotriva unui adversar care ne-a solicitat. Felicit jucătorii pentru atitudine şi pentru joc”, a declarat antrenorul principal al Farului, Petre Grigoraş.

AMBULANŢA A INTRAT PE TEREN LA ACCIDENTAREA LUI KWADWO TWUMASI

Minutul 32 al partidei a adus mari emoţii în teren şi în tribune, Kwadwo Twumasi suferind o accidentare destul de gravă după ce s-a lovit cap în cap cu B. Hamza, iar în cădere a avut un contact dur cu solul. A fost solicitată şi ambulanţa, iar fundaşul farist fost transportat la spital pentru investigaţii, suferind un traumatism cranian şi unul cervical. Urmează investigaţiile medicale, dar şansele ca jucătorul să fie recuperat pentru dubla de la Timişoara sunt destul de mici. În plus, în jocul cu Ripensia va lipsi şi Momodou, suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene.

SNAGOV A EGALAT CHINDIA ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

Celelalte rezultate din etapa a 18-a - joi: Petrolul Ploieşti - UTA Arad 2-2; vineri: CS Mioveni - ACS Poli Timişoara 1-1, FC Argeş - Academica Clinceni 1-0; sâmbătă: Daco-Getica București - Ripensia Timişoara 1-1, Aerostar Bacău - Sportul Snagov 0-2, ACS Energeticianul - Metaloglobus Bucureşti 2-1, Luceafărul Oradea - Chindia Târgovişte 0-0, ACS ASU Politehnica Timişoara - Pandurii Tg. Jiu 1-1.

Duminică, de la ora 15.30 (în direct la Digi Sport 1 şi Telekom Sport 1), se va disputa ultima partidă a etapei: Universitatea Cluj - CS Baloteşti.

Clasament: 1. Chindia 40p (golaveraj: 36-17), 2. Snagov 40p (30-13), 3. Petrolul 39p (36-16), 4. FC Argeş 38p (33-13), 5. Clinceni 36p (35-13), 6. U. Cluj 34p (38-13), 7. Mioveni 34p (31-13), 8. Energeticianul 27p (27-22), 9. Pandurii 25p (32-25), 10. UTA 24p (28-27), 11. Daco-Getica 22p (28-28), 12. ASU Poli 21p (16-21), 13. Metaloglobus 21p (15-32), 14. SSC FARUL 19p (28-37), 15. Luceafărul 19p (21-35), 16. Aerostar 18p (22-35), 17. Ripensia 16p (20-31), 18. Baloteşti 14p (15-35), 19. Dacia Unirea 8p (16-52), 20. ACS Poli 6p (14-43).