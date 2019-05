Trei puncte importante pentru Viitorul

FC Viitorul a obţinut victoria în etapa a opta a play-off-ului Ligii 1 Betano la fotbal, învingând sâmbătă seară, pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, pe Sepsi Sf. Gheorghe, cu scorul de 3-1 (Calcan 51, 68, Eric 74 / Hamed 49). A fost un meci în care fotbaliştii pregătiţi de Gheorghe Hagi au reacţionat foarte bine după golul înscris de jucătorii antrenaţi de Marin Barbu, urmând trei goluri ale Viitorului, plus un penalty ratat de tânărul Alexi Pitu, în minutul 85.

Au evoluat următoarele echipe - Viitorul: Tordai - R. Boboc, Artean, P. Iacob, Kuipers - A. Ciobanu, Vl. Achim, Casap (13 Tîrcoveanu) - Eric, G. Ganea (73 Rivaldinho), Calcan (73 A. Pitu); Sepsi: Feher - De Moura, Viera, Rudol, Abud (70 Fl. Ștefan) - Flores (67 Mensah), Velev, Karnitski, Vașvari (62 Nouvier) - Tandia, Hamed. Partida a fost arbitrată la centru de Marian Barbu (Făgăraș).

„Fericit, bucuros, pentru că am făcut un meci foarte bun. Chiar dacă am schimbat foarte mulţi jucători nu era uşor să joci acasă un meci de play-off unde trebuie să câştigi, cu toată echipa schimbată, unde trebuia să producem fotbal, să avem ritmul şi intensitatea pe care le doream noi, împotriva unei echipe care este reactivă pe contraatac. Am făcut repriza a doua extraordinară. Mă bucur că am reacţionat după unu la zero şi lucrurile au mers foarte bine”, a spus, după meci, la conferinţa de presă, Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului.

Programul meciurilor din play-off - duminică, 5 mai, ora 21.00: Universitatea Craiova - FCSB; luni, 6 mai, ora 21.00: Astra Giurgiu - CFR Cluj.

Partidele sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport.

Clasament play-off: 1. CFR 44p (golaveraj: 9-2), 2. FCSB 39p (10-5), 3. Craiova 36p (7-5), 4. VIITORUL 33p (13-9), 5. Astra 24p (2-10), 6. Sepsi 20p (2-12). Prima clasată va evolua în UEFA Champions League, iar formaţiile de pe locurile 2 și 3 se vor califica în UEFA Europa League.

Rezultatele din play-out - vineri, 3 mai: Concordia Chiajna - FC Botoşani 2-2 (Moussa 9, Cadamuro 69 / Meira 64-autogol, M. Roman II 71 ), Gaz Metan Mediaş - FC Hermannstadt 4-1 (Rondon 25, 67-pen., 72, Caiado 70 / Dâlbea 89-pen.); sâmbătă, 4 mai: Dunărea Călăraşi - Dinamo Bucureşti 1-0 (Ammari 70).

Ultimul meci din play-out, FC Voluntari - CSM Politehnica Iaşi, se va disputa duminică, 5 mai, de la ora 15.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport).

Clasament play-out: 7. Gaz Metan 38p (golaveraj: 16-4), 8. Dinamo 34p (13-6), 9. FC Botoşani 26p (8-9), 10. Poli Iaşi 24p (5-10), 11. Voluntari 22p (10-10), 12. Dunărea 21p (5-9), 13. Hermannstadt 19p (4-13), 14. Chiajna 16p (11-12). Echipa de pe locul 13 va disputa un baraj cu ocupanta locului 3 din Liga a 2-a. Ultimele două clasate vor retrograda.