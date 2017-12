Trei puncte mari pentru Săgeata

După o serie de patru jocuri fără victorie, Săgeata Năvodari şi-a revenit vineri seară şi a bifat trei puncte extrem de importante în urma succesului clar obţinut în disputa cu FC Viitorul, scor 3-1, într-o partidă disputată pe stadionul „Farul” din Constanţa, în etapa a 6-a a Ligii 1 la fotbal. Gazdele, fără căpitanul Ousmane N’Doye, accidentat la antrenamentul de joi, au deschis scorul după doar patru minute, după o gafă a defensivei adverse, M. Roman II reluând balonul din careul mic după o centrare perfectă venită de la Fl. Achim. Cu avantaj pe tabela de marcaj, năvodărenii s-au retras în defensivă şi au încercat să lovească pe contraatac, iar acelaşi M. Roman II a fost la un pas să dubleze avantajul, însă lovitura sa de cap a fost blocată de Buzbuchi. Prima ocazie a oaspeţilor a venit abia în min. 26, când Panagopoulos a scos şutul puternic expediat de Gavra, dar repriza s-a încheiat cu o nouă oportunitate pentru Săgeata, mingea trimisă de Peteleu trecând puţin pe lângă bară. După pauză, năvodărenii s-au grupat în apărare, cedându-le posesia oaspeţilor, însă elevii lui Cătălin Anghel nu au reuşit să-şi creeze ocazii de a marca. Singurele emoţii au venit la lovitura de cap expediată de Emerson, în min. 74, dar mingea s-a dus peste poartă. Mai mult, în min. 81, V. Lupu a scăpat pe contraatac pe partea stângă, a centrat perfect şi Tigoianu a reluat mingea cu capul fără speranţe pentru Buzbuchi. Viitorul a reacţionat din orgoliu, iar Al. Lazăr a redus din handicap două minute mai târziu, mingea trimisă de la 20 de metri lovind transversala înainte să intre în plasă. Visul unei egalări in extremis s-a risipit în penultimul minut de joc, când M. Roman II i-a păcălit pe Ghionea şi Buzbuchi, trecându-şi în cont prima „dublă” din Liga 1. Golurile sale au trimis cele trei puncte în desaga grupării de pe litoral, care a urcat din nou în prima jumătate a clasamentului.

TACTICĂ PE CONTRAATAC. La finalul partidei, antrenorul năvodărenilor, Tibor Selymes, a recunoscut că echipa sa a mizat pe cartea contraatacului. „Am pus presiune şi am marcat rapid, dar ne-am retras cam mult după gol şi i-am lăsat să joace. În repriza a doua am stat mai bine în teren şi am lovit pe contraatac. Echipa a muncit mult, dar încă suferim la posesie. S-a simţit şi absenţa lui N’Doye, în special la construcţie, dar important este că am câştigat cele trei puncte”, a spus Selymes. „Am jucat, dar avem o echipă tânără şi sperăm să creştem de la meci la meci. Ne pică bine pauza şi trebuie să schimbăm nişte lucruri, pentru că avem puţine puncte”, a declarat patronul Viitorului, Gheorghe Hagi.

Au evoluat - Săgeata (antrenor Tibor Selymes): Panagopoulos - Peteleu, Cr. Munteanu, Fl. Popa (cpt.), V. Lupu - Fl. Achim (76 Mera), Muzac (55 Vezan), Sorian, Florean - M. Roman II, V. Dinu (67 Tigoianu); Viitorul (antrenor Cătălin Anghel): Buzbuchi - Nikolov, Puţanu (60 N. Dică), Ghionea, Mitrea - Emerson, Benzar (cpt.), Al. Lazăr - Băluţă (46 Rusu), Gavra, Mitriţă (74 Târnovan). Cartonaşe galbene: V. Dinu, Achim, V. Lupu, Panagopoulos, Vezan. Marcatori: M. Roman II 4, 89, Tigoianu 81 / Al. Lazăr 83. Au arbitrat: Adrian Cojocaru (Galaţi) - Vlad Bîrleanu (Bucureşti) şi Petruţa Iugulescu (Tîrgovişte).