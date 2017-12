Trei puncte meritate pentru CVM Tomis

Conform aşteptărilor, CVM Tomis Constanţa nu s-a împiedicat în meciul de pe teren propriu cu Universitatea Cluj, disputat sâmbătă, în etapa a 19-a din Divizia A1 la volei masculin. Gazdele au evoluat foarte bine în primele două seturi şi au lăsat impresia că pot câştiga la zero această partidă. Clujenii au reintrat însă în meci după un set 3 în care constănţenii au preluat foarte slab. Voleibaliştii de la Tomis au strâns apoi rândurile, conştienţi că nu au voie să mai piardă puncte în partidele rămase de jucat în acest campionat. Ultimul set a fost echilibrat până la 20:19, când gazdele s-au distanţat decisiv. Scor final: CVM Tomis Constanţa - U. Cluj 3:1 (25:19, 25:19, 17:25, 25:21). Pentru jucătorii de la CVM Tomis urmează o săptămână decisivă pentru stabilirea poziţiei de pe care vor aborda play-off-ul: miercuri, constănţenii joacă la Craiova, iar sâmbătă vor primi vizita campioanei Remat Zalău.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Ultimele două seturi au fost mai grele, însă în primele două eu cred că am jucat bine. Am dat bine cu serviciul şi ei nu au putut să construiască atacul, am închis bine cu blocajul. După aceea a intervenit iarăşi relaxarea. De aceea am pierdut un set. În setul al treilea, ei au dat bine cu serviciul float şi ne-au pus ceva probleme la preluare, dar până la urmă a ieşit bine pentru noi. Important este că am luat cele trei puncte” - Marin Lescov (jucător CVM Tomis). „Primele două seturi au fost bune, am jucat un volei bun. În setul 3 nu prea ne-a ieşit preluarea, dar am făcut greşeli şi în alte compartimente. Pe urmă, am avut ceva emoţii şi în setul 4, dar una peste alta victoria e meritată şi suntem pe un drum bun” - Andrei Spînu (jucător CVM Tomis). „Am venit aici cu gândul să luăm cel puţin un punct şi să facem o surpriză. Noi avem mare nevoie de puncte în situaţia în care ne aflăm, aşa că jucăm în fiecare meci la capacitate maximă. Puteam să luăm un punct la Constanţa, pentru că adversarii au avut mari probleme la preluare şi noi am profitat de acest lucru. În schimb, sunt mult mai puternici decât noi în atac şi asta s-a văzut” - Cosmin Ghimeş (jucător U. Cluj).

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Ljubomir Gerasimov şi Răzvan Parpală): Lescov - Minchev, Began, Spînu, David, Merkushev şi Mihăilă - libero (au mai jucat: Marquinho şi Macovei); U. Cluj (antrenor Bogdan Tănase): C. Ghimeş - Vîlcelean, I. Rus, Fuzeşi, Badea, Mititelu şi D. Ghimeş - libero (au mai jucat: Popovici, D. Pop, Bratosin, Georgescu şi Cherbeleaţă). Au arbitrat: Mirel Zaharescu (Galaţi) şi Bogdan Stoica (Bucureşti). Observator: Angeluş Cotoanţă (Bucureşti).

Celelalte rezultate din etapa a 19-a: Explorări Baia Mare - CSM U. LPS Suceava 3:0 (25:20, 25:13, 25:19); CSM Bucureşti - Dinamo Bucureşti 1:3 (20:25, 18:25, 25:16, 21:25); VCM Piatra Neamţ - Steaua Bucureşti 1:3 (21:25, 16:25, 25:20, 17:25); Remat Zalău - SCMU Craiova 3:0 (26:24, 27:25, 25:19); Unirea Dej - Torpi Tg. Mureş 3:0 (25:0, 25:0, 25:0).

Clasament

1. Remat Zalău 19 17 2 54:14 49

2. Dinamo Bucureşti 19 17 2 52:15 49

3. CVM Tomis 19 18 1 54:20 49

4. Unirea Dej 19 12 7 43:27 37

5. Explorări Baia Mare 19 12 7 40:27 36

6. VCM Piatra Neamţ 19 8 11 35:37 27

7. Steaua Bucureşti 19 9 10 33:38 27

8. SCM U. Craiova 19 7 12 30:41 23

9. U. Cluj 19 7 12 30:42 20

10. CSM Bucureşti 19 6 13 29:41 20

11. Torpi Tg. Mureş 19 1 18 9:56 3

12. CSMU LPS Suceava 19 0 19 6:57 2