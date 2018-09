Trei puncte necesare ca aerul pentru SSC Farul

Obiectiv îndeplinit pentru SSC Farul Constanța în partida cu ACS Energeticianul, din etapa a noua a Ligii a 2-a la fotbal. Întâlnirea disputată duminică, pe stadionul „Sparta” din Techirghiol, s-a încheiat cu victoria Farului, scor 1-0, unicul gol al meciului fiind reușit de atacantul Momodou Jallow, care a fructificat, cu capul, în minutul 12, o centrare a lui Alexandru Grigoraș. În urma acestui succes, al treilea din actualul campionat, SSC Farul a urcat pe locul 14 în clasament, cu 9 puncte. În poarta Farului a debutat Mihai Popa, care va împlini 18 ani la 12 octombrie, transferat de la Viitorul, și care a avut mai multe intervenții salvatoare.

Suporterii constănțeni au afișat și doua bannere cu mesaje pentru fostul antrenor Ion Barbu: „18 ani a pus Farul pe primul plan!” și „Nu există corabie fără căpitan!”

Au evoluat următoarele formații - SSC Farul (antrenori Petre Grigoraș și Marian Dinu): Mihai Popa - Dombrovoschi, Roumadi, K. Twumasi, C. Zanfir - Apostolache (69 M. Doumbia), Tudorică - Al. Grigoraş (cpt.), M. Fotescu (46 G. Păun), Momodou - N. Moise (56 R. Licu); Energeticianul (antrenor Marin Tudorache): B. Miron - Leasă, E. Ninu, C. Achim, Tomozei (81 C. Neagu) - C. Cristea (71 Stoenac), Vl. Tudorache - Gîrbiţă (59 Cioiu), Al. Neaşca, A. Dragu - Vl. Rusu (cpt.).

„O victorie a voinței. Îi felicit pe băieți. Ambiția și dăruirea au fost maxime. Am câștigat și un portar (n.r. - Mihai Popa) și personal îi mulțumesc lui Gică (n.r. - Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului) pentru că ne-a ajutat și a înlesnit acest transfer. Sunt foarte mulțumit de atitudinea jucătorilor, care au luptat și au alcătuit o echipă care și-a dorit foarte mult victoria ”, a spus antrenorul principal al echipei constănțene, Petre Grigoraș.

Celelalte rezultate ale etapei - vineri: Petrolul Ploiești - Aerostar Bacău 5-0; sâmbătă: Ripensia Timișoara - Metaloglobus Bucureşti 0-1, Dacia Unirea Brăila - Chindia Târgovişte 0-1, Daco-Getica Bucureşti - ASU Politehnica Timișoara 1-1, Academica Clinceni - Sportul Snagov 0-1, CS Mioveni - U. Cluj 1-1, ACS Poli Timişoara - Pandurii Lignitul Tg. Jiu 1-1, UTA Arad - CS Baloteşti 0-2; duminică: FC Argeş - Luceafărul Oradea 3-0.

Clasament: 1. Snagov 23p (golaveraj: 15-4), 2. Petrolul 19p (19-5), 3. Clinceni 18p (22-5), 4. Pandurii 18p (22-11), 5. FC Argeş 18p (14-6), 6. Chindia 17p (14-9), 7. Mioveni 16p (15-8), 8. U. Cluj 16p (16-10), 9. UTA 13p (11-10), 10. Energeticianul 13p (13-14), 11. ASU Poli 11p (8-10), 12. Metaloglobus 11p (9-16), 13. Daco-Getica 10p (13-18), 14. SSC FARUL 9p (15-22), 15. Luceafărul 8p (8-14), 16. Ripensia 8p (12-19), 17. Baloteşti 8p (8-15), 18. Aerostar 7p (11-19), 19. ACS Poli 5p (10-21), 20. Dacia Unirea 4p (7-23).