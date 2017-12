Trei puncte pentru fotoliul de lider

Aflată pe locul secund în ierarhia Seriei I a Ligii a II-a la fotbal, după disputarea primelor două etape, FC Viitorul Constanţa poate reveni, sâmbătă, în fotoliul de lider. În faţa propriilor suporteri, Viitorul va întâlni, de la ora 11.00, liderul surpriză, Dinamo II Bucureşti, singura formaţie cu două victorii în primele etape, 3-1, în deplasare, cu CSMS Iaşi şi 2-0, acasă, cu FCM Bacău. Un meci care se anunţă dificil pentru constănţeni, mai ales că dinamoviştii pot profita de întreruperea Ligii 1 şi vor beneficia probabil şi de sprijinul mai multor jucători de la prima echipă. „Ne aşteptăm la o replică bună a lui Dinamo. Jucăm însă acasă şi trebuie să fim foarte agresivi, să ne creăm cât mai multe ocazii de a înscrie. Am încredere că jucătorii vor fi pregătiţi pentru a obţine toate cele trei puncte. Orice jucător va avea Dinamo de la prima echipă, tot modul în care vom şti să jucăm în ultimii 30 de metri va conta cel mai mult. Avem nevoie de multă concentrare, dăruire, pentru că o promovare nu vine decât dacă oferi totul în fiecare meci“, consideră antrenorul principal al Viitorului Cătălin Anghel. Atacantul Valentin Simion este de părere că doar de Viitorul va depinde soarta partidei. „Fiecare meci este greu, dar depinde de noi dacă ni-l facem uşor sau dificil. Dacă vom pune în practică ce lucrăm la antrenamente, vom avea un meci uşor“, a precizat jucătorul transferat de la Victoria Brăneşti. „Noi ne-am făcut jocul în primele etape, dar am avut şi puţin ghinion, pentru că din punct de vedere al atitudinii am jucat la fel. Dinamo II este o echipă bună, dar nu ne temem de ea, pentru că noi dorim să ajungem să jucăm cu prima echipă a lui Dinamo“, a afirmat şi fundaşul stânga Lucian Turcu. Partida FC Viitorul Constanţa - Dinamo II va fi arbitrată de o brigadă formată din Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe), Cătălin Teodor şi Marius Marchidanu (ambii din Brăila).