Trei români, arestaţi pentru un jaf de bijuterii în valoare de 2,6 milioane de euro

Poliţia din Dubai a arestat trei români care au colaborat cu complici, în Franţa, pentru obliga sub ameninţarea cu violenţa un bijutier libanez să le dea diamante, aur şi certificate aferente în valoare de 12 milioane dirhami EAU (2,6 milioane de euro) din magazinul său din oraş, scrie presa locală. Potrivit ziarului guvernamental The National din Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU), şeful Poliţiei din Dubai, generalul-maior Khamis Al Muzeina, a declarat marţi într-o conferinţă de presă, în care a oferit numeroase detalii, dar nu şi identitatea celor implicaţi, că proprietarul libanez al magazinului, M.A., a fost ţinut ostatic la Paris până când i-a autorizat pe bărbaţi să ridice "marfa". "Un bărbat care s-a prezentat ca fiind Christopher a venit la sediul magazinului, în zona Nayef, şi i-a spus angajatului B.S. că este un expert venit să evalueze marfă din magazin, în urma unui acord cu M.A.", a continuat generalul. "Christopher, care a fost identificat ulterior ca F.K., s-a dus la magazin câteva zile mai târziu şi a împachetat 6,5 kilograme de bijuterii, în valoare de aproximativ 12 milioane de dirhami EAU, pentru a fi luate mai târziu de alt suspect", a adăugat şeful poliţiei. Însă patronul magazinului a anunţat ulterior că a fost ameninţat cu o armă şi obligat să autorizeze "tranzacţia", potrivit lui Al Muzeina. "După ce suspecţii au primit marfa, bărbaţii din Paris l-au eliberat pe proprietar, care l-a sunat imediat pe angajatul său să-i ceară să anunţe autorităţile că a fost jefuit", a declarat generalul. Oficialul a anunţat că F.K., M.K. şi F.A. au fost arestaţi la mai puţin de trei zile de la comiterea infracţiunii, pe 12 decembrie. "L-am detectat pe F.K. la locuinţa sa, în Jumeirah Lakes Towers, unde am confiscat unele dintre bijuterii", a declarat el, adăugând că acesta i-a condus pe anchetatori la ceilalţi doi suspecţi. "Am găsit restul mărfii la reşedinţa lui M.K. în Dubai", a precizat şeful poliţiei. Cazul a fost încredinţat procuraturii, scrie ziarul. Autorităţile din Dubai cooperează cu Interpolul şi autorităţile din Franţa pentru prinderea complicilor care au facilitat frauda din Paris, potrivit site-ului Sahilonline.org.